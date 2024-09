Caen los mayores “exportadores” de marihuana hacia el Río de la Plata

Los detenidos fueron identificados como Ignacio Cubilla (43), quien era el jefe de operaciones de la estructura, y su primo Juan Vidal Cubilla Martínez (39), quien aparece como un gerente, el encargado de la compra, movilización y comercialización de toda la droga que enviaban al exterior.

La captura de ambos se dio tras cuatros allanamientos simultáneos efectuados por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), bajo la dirección de la fiscala antidrogas Lorena Ledesma, en la localidad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Ambos sospechosos fueron capturados tras ocho meses de investigaciones, seguimientos y escuchas telefónicas que fueron autorizadas por un magistrado competente. Pese a ello, los agentes no pudieron llegar a identificar al verdadero líder de la organización criminal, a quien todos los investigados se referían solo con la palabra Patrón. Este enigmático personaje no habla por teléfono, solamente uno o dos miembros de la banda acceden a él, por lo que no pudo ser identificado.

De acuerdo con los investigadores, actualmente estos son los mayores “exportadores” de la droga hacia el Río de la Plata, Argentina y el Uruguay, países a los que periódicamente remesaban toneladas de la hierba, tanto vía aérea como en embarcaciones.

El 14 de noviembre del 2017 uno de los envíos de la red fue detectada en pleno cauce del río Paraná, frente a las costas de Carmen del Paraná. Los narcos cubrieron su huida a tiros, lo que dejó como resultado cuatro agentes heridos y la incautación de cuatro toneladas de la droga, pero los narcos escaparon con otros 1.500 kilos de la hierba hacia el lado argentino. Mientras que el 13 de febrero último, la misma estructura perdió otros 434 kilos de marihuana, cuando la avioneta en que la iban a llevar al vecino país se despisto antes de tomar vuelo en una pista clandestina en Caazapá. La fiscala Ledesma confirmó que ambos detenidos no tienen propiedades ni vehículos registrados a su nombre, supuestamente para evitar que la justicia los confisque, explicó.