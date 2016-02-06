Estrictas medidas en ingreso a Medicina UNA

Se describió el paso a paso del sistema de elaboración de los exámenes y la corrección, que nuevamente se realizará a través de un lector óptico, y estará a cargo del Centro Nacional de Computación. Este mecanismo de evaluación se utiliza hace años en Asunción, pero este año será la primera vez en la filial de Santa Rosa del Aguaray.

Con el antecedente del levantamiento estudiantil de setiembre del año pasado, la bandera para el proceso de ingreso es la “transparencia”, por lo que se adoptaron diferentes mecanismos, dijo la Dra. Ingrid Rodríguez, del Comité de Admisión.

Cierre total

Como ya se hizo en años anteriores, los docentes asignados para la elaboración de los exámenes se deben presentar a las 4:00 am, con una especie de “banco de preguntas”. Sin celulares, ingresarán a la sala y permanecerán aislados durante este procedimiento.

Entre las 500 preguntas elaboradas se sortearán las que serán utilizadas y se armarán cuatro filas para cada materia. Se elaborará igualmente la matriz de respuestas ese mismo día. Los estudiantes tampoco podrán ingresar con celulares ni útiles, ni siquiera calculadora. Todo esto será proveído en el momento por la FCM.

En años anteriores hubo varios inconvenientes debido al tipo de calculadora que se requería para los exámenes. La facultad adquirió para este año las Casio FX 82-MS.

Sin dinero no hay reclamo

La inscripción le costó G. 1.000.000 a cada estudiante. Pero además, si quieren hacer reclamos tras el examen, deberán abonar un arancel por cada pregunta. El monto aún no está fijado, pero será de G. 30.000 a G. 50.000, informaron los docentes.

Mucha esperanza

Tantos detalles pueden poner nervioso a cualquiera, pero, a dos semanas de que se inicien los exámenes, los estudiantes se muestran esperanzados. Así lo dijo Ángeles Alcaraz (18), quien hará el primer intento. “Está con muchas ganas”, dijo por su parte Laura Melgarejo, madre de una de los 1.191 postulantes que se inscribieron este año.