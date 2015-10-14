Rodríguez Andersen huye en ómnibus

El encargado de despacho de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Corbeta, ya pidió públicamente que Rodríguez Andersen y los hermanos Emiliano y Jaime Rivarola renuncien a sus respectivos cargos.

Ayer, Rodríguez Andersen apareció como si nada en el área de Politécnica con la intención de prestar atención médica con estudiantes de Medicina, pero fue abucheado por alumnos que buscan sanear la UNA. El médico docente, acusado de maltratar a alumnos, se encerró en una de las dependencias, y los estudiantes le pasaron por la ventana una nota de su renuncia para que la firmara.

Tras unos forcejeos, y escoltado por dos funcionarios, salió caminando rápidamente del campus, sobre la avenida Mariscal Estigarribia, donde subió a un ómnibus para escapar. Una situación similar sucedió con el doctor Emiliano Ibarrola, quien el lunes también fue repudiado en el campus.