Piquetero. Palabra utilizada para referirse a quien interviene en un piquete, los medios emplean a menudo las expresiones “miembro de un piquete o participante en un piquete”, pero el término piquetero, muy extendido en varios países americanos, es una palabra bien formada que ya aparece recogida en el Diccionario del español actual, de Andrés, Seco y Ramos, por lo que su empleo en estos contextos se considera plenamente válido. En otras ocasiones, se pueden encontrar ejemplos como “Los cinco detenidos por quemar contenedores de basura no son piquetes”, en el que la palabra piquete se usa, no para referirse al ‘grupo de personas que pacífica o violentamente intenta imponer o mantener una consigna de huelga’, sino para aludir solo a uno o alguno de sus integrantes. Aunque en casos como estos también se podría haber optado por las alternativas antes mencionadas, no cabe censurar este uso metonímico, en el que se toma la parte por el todo, como sucede muchas otras veces en nuestra lengua. Los piqueteros son un tipo de activistas, que inicialmente provenían de movimientos de trabajadores o desocupados, que se caracterizan principalmente por cortes de calles, caminos o rutas, imposibilitando la circulación por esas vías. La palabra y el fenómeno se originaron en la Argentina. Aunque tiene referencias por un lado en las interrupciones de los militantes desde la década del 30 para distribuir propaganda política en los turnos de entrada y salidas de las grandes fábricas. Nacidos como una agrupación ad hoc formada para canalizar la protesta contra los despidos de trabajadores en la empresa del Estado Yacimientos Petrolíferos Fiscales en la provincia argentina de Neuquén, los cortes de ruta realizados como medio de protesta dieron su nombre a los numerosos movimientos de desempleados que se han institucionalizado progresivamente, formando la contrapartida obrera a los cacerolazos empleados por la clase media para expresar su descontento con la acción gubernamental. *

