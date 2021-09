¿Cómo dijo?

Jopara: Del guaraní, ‘mezcla, mezcolanza’. Utilizamos la palabra tanto para la mezcla del idioma guaraní con el castellano, como a la comida típica paraguaya. Si se habla de la comida, le sugerimos ir a nuestra página de Gastronomía. Si nos referimos al idioma, según el libro Paraguayismos, de Leni Pane, el guaraní tiene muchos hispanismos que son desconocidos por los propios hablantes de ese idioma. Sin embargo, afirma que el guaraní no penetró de la misma forma en el español popular de Paraguay, más que en la estructura usada en el jopara, la mezcla de ambos idiomas. “El jopara es un guaraní mechado con el español, que toma de este la estructura de sujeto, verbo y complemento. Así se dice, por ejemplo, “no te hagas el ñembo”. Según el profesor Lino Trinidad, “en general se utiliza el jopara por una limitación propia del vocabulario del hablante, y no porque el guaraní carezca del vocablo correspondiente”. A su criterio, deberíamos usar en la enseñanza solo el vocabulario propio del idioma, evitando así el uso indiscriminado de hispanismos. El doctor Dionisio González Torres, en su libro Folklore del Paraguay, afirma que aunque somos bilingües, muy pocos hablan correctamente los dos idiomas. “Lo que se habla corrientemente y mejor es el jopara, la mezcla de ambas lenguas. Deberíamos llevar en cuenta que no somos españoles ni guaraníes, sino paraguayos, resultado del mestizaje de aquellos pueblos y que, por tanto, seremos bilingües y el jopara no es sino el resultado de dos lenguas en contacto diario que coexisten desde hace cuatro siglos”.

