Citas & Hechos

La música

“Estoy seguro de que la buena música alarga la vida”. Jehudi Menuhin (1916-1999). Violinista y director de orquesta.

“El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta”. Herbert Von Karajan (1908). Director de orquesta austríaco.

“El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos”. Óscar Wilde (1854-1900). Dramaturgo y novelista irlandés

“En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco”. Piotr Ilich Tchaikovski (1840-1893). Compositor ruso.

¡A poner música a la vida!

¡Qué triste sería un día sin música! Sería un mundo sin sonido. En momentos felices y no tanto, la música anima, tranquiliza, eriza la piel, hace que afloren los recuerdos, así como que los momentos emotivos sean aun más especiales. ¡Y hay quienes hasta aseguran que amansa a las fieras! Y también ayuda a expresar esos sentimientos, que a veces, por temor o timidez, no nos animamos decir con las palabras. Por estos y otros motivos, la música es tan importante en nuestras vidas. No es un arte más del cual somos aficionados, sino que forma parte de los momentos trascendentales de nuestra vida, como el primer beso, el casamiento o hasta una dolorosa ruptura amorosa, y también al menos hasta hace unas décadas para conquistar un amor casi imposible con una buena serenata. Por ello no es raro que, de todas las artes, no solo sea celebrado en todo el mundo, sino también por la gran mayoría de las personas en todo el planeta, porque no existe, aunque suene imposible, una persona que no disfrute de algún estilo de música. Por tanto, la música tiene y celebra a puro sonido, sin importar el estilo, su día mundial. Y la fecha, 22 de noviembre, fue creada en conmemoración al fallecimiento de la casi legendaria mártir de los cristianos, Santa Cecilia, patrona de los músicos –también de los poetas y los ciegos–, por su gran afición al arte de los sonidos, a quien persiguieron y asesinaron hacia finales del siglo II. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales, por tanto, se le ha vinculado tanto a este instrumento como a la música. Además, el Día de la Música está dedicado a todos los músicos, amantes de la disciplina y todas las personas que disfrutan de ella. En 1594, el papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia, patrona de todos los músicos.

Las primeras celebraciones se remontan al Edimburgo de 1695. Posteriormente se unieron Alemania, España y Francia. En América Latina, fue Brasil el pionero en celebrar una fiesta el 22 de noviembre hacia 1920, para extenderse luego al resto de los países iberoamericanos.

Algunas curiosidades de la música: la música produce que el corazón adapte sus latidos conforme al ritmo de la música, por tanto influye en la presión arterial. Cuando no podemos sacarnos de la cabeza un tema musical, y la oímos todo el tiempo aunque no nos guste, a este fenómeno se lo conoce como “gusano musical”. La razón y la memoria guardan una estrecha relación con la música, por tanto es buena para tratamientos contra enfermedades que afectan la memoria, como el Alzhéimer. Las plantas crecen con mayor rapidez y belleza si se les habla, pero aún mejor si se les pone música. Por estas y otras virtudes, la vida sin música no tendría sentido.

Fuentes: proverbia.net/ / www.diainternacionalde.com/ / www.plazamayor.es