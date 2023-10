Operaciones en Bolsa ya superan histórico con US$ 3.414 millones

Con la cifra alcanzada en el mes de setiembre, la BVA ya superó el histórico de operaciones de US$ 3.400 millones que alcanzó en el año 2021.

De acuerdo con los datos oficiales, solo en el mes de setiembre la BVA reportó operaciones por valor de G. 2,97 billones (unos US$ 406 millones al cambio actual) que representa un aumento de 59% en comparación a setiembre del año pasado, cuando las operaciones alcanzaron G. 1,86 billones.

Con el resultado acumulado hasta setiembre de US$ 3.414 millones, se van consolidando las expectativas de cerrar este 2023 en nuevo récord histórico de operaciones, en alrededor de US$ 4.000 millones. El mayor valor alcanzado en la historia bursátil de nuestro país fue en el año 2021 cuando la BVA reportó negocios por US$ 3.400 millones.

Cabe señalar que en el 2022 las transacciones en la bolsa de valores cerraron con un volumen de US$ 2.771 millones, que fue inferior en 13% comparado al 2021.

Mercado primario y secundario

Siguiendo la tendencia de los últimos años, las transacciones en el mercado secundario lideraron con el 92% de las negociaciones en el noveno mes de 2023. El mercado secundario se refiere a títulos o acciones renegociados o vueltos a negociar por los inversores antes del plazo, con el fin de obtener liquidez.

Las emisiones primarias en moneda local fueron Grupo Vázquez, Campestre, Comfar, Proyec, Izaguirre Barrail Inversora, ITTI, Index S.A.C.I. Mientras que Villa Oliva Rice, Banco Basa, Financiera Finexpar, Sudameris Bank fueron las emisiones en dólares. Además, en septiembre se observó un incremento en las operaciones en moneda extranjera, alcanzando el 40% del total, mientras que las operaciones en guaraníes acapararon el 60%.

En cuanto a los instrumentos de negociación, se destaca que las operaciones de bonos registra un valor total de US$ 206 millones, mientras que en el ámbito del mercado de acciones, se registraron operaciones por un total de US$ 10,8 millones, lo cual representa una cifra menor en comparación con septiembre del año pasado.

Por su parte, las operaciones de reporto alcanzaron US$ 345 millones, lo que representa un aumento del 6% en comparación a septiembre del año pasado, cuando se negoció por US$ 324 millones y los Fondos de inversión movilizaron US$ 2,2 millones.

BVA celebrará sus 30 años

El 11 de octubre se completan 30 años de vida institucional de la Bolsa de Valores Asunción (BVA), que prepara actividades para conmemorar este hecho histórico para el mercado bursátil paraguayo.

Según indicaron desde la institución, el programa de actividades incluye un ciclo de conferencias con destacados exponentes nacionales e internacionales. El evento se desarrollará el próximo 24 de octubre desde las 19:00, en el Paseo la Galería.

Antecedentes

Previo a la creación de la BVA, en 1977 se creó la sociedad de la Bolsa de Valores como parte de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del país. Luego en 1991, se promulgó la Ley que creó la Comisión Nacional de Valores (CNV) que reguló el mercado de capitales local, ahora reemplazado por la Superintendencia de Valores (SIV).

Luego, el 11 de octubre de 1993, se inauguró la primera sesión de negociación a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA).

