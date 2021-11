Un poco de historia sobre la Navidad

¿Cómo sabemos dónde nació Jesús?

El profeta Miqueas (5,1) en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento los evangelistas Mateo y Lucas (Mt 2 y Lc 2) mencionan la ciudad de Belén.

En el siglo IV, Santa Elena, madre del Emperador Constantino, fue en peregrinación a Tierra Santa para ubicar los importantes sitios del cristianismo. Con ayuda de algunos informantes locales, la santa encontró el lugar del nacimiento, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Hoy en día, la Iglesia de la Natividad y la del Santo Sepulcro marcan esos lugares.

¿Es el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús?

Explicaciones varias

La Iglesia Católica no enseña la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Luego de la cristianización del Imperio romano, era frecuente que la Iglesia reemplazara cosas paganas (templos, por ejemplo) por cosas cristianas (iglesias). Sin embargo, en este caso en particular, los exégetas (personas que interpretan o exponen un texto) no tienen una opinión común acerca del mérito de tales argumentos. Por ejemplo, en su libro El espíritu de la Liturgia, que escribió el Papa Benedicto XVI como teólogo, se lee:

Se afirmaba que la fecha del 25 de diciembre se había fijado en oposición al mito de Mitra o que era una respuesta cristiana al culto del sol invicto de los emperadores romanos del siglo tercero, en un esfuerzo por establecer una nueva religión imperial. Sin embargo, ya no pueden sostenerse esas viejas teorías.

Pero sí, la fiesta de la Navidad fue evolucionando con los siglos, lo que festejamos hoy día es muy distante de estas primeras navidades, y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y a la influencia de la sociedad de consumo.

De todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares. Puesto que la esencia de estas fiestas trasciende lo histórico, y reside en lo espiritual, y está muy bien que así sea.

¿Qué es el Tiempo de Navidad?

La Navidad está precedida por un tiempo de Adviento, que es de preparación o anticipo, y una celebración. El tiempo de Navidad comienza en Nochebuena, cuando los cristianos católicos celebran el Nacimiento del Niño Jesús el 25 de diciembre, y se extiende hasta el Bautismo del Señor, el domingo después de la fiesta de la Epifanía o Reyes.

Incluye la fiesta de la Sagrada Familia, la recordación a los Santos Inocentes, asesinados por Herodes y la fiesta en honor de María Madre de Dios el 1 de enero.

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?… Y llegaron al pesebre donde vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. (Mateo 2:1-11)

Fuentes: https://portal.clubrunner.ca/7988/stories/historia-de-la-navidad-y-su-origen / https://www.ewtn.com/es/catolicismo/fiestas-liturgicas/navidad-21054