Conjugación

El verbo to be es un verbo irregular, esto quiere decir que, al contrario de los verbos regulares en inglés donde siempre se mantiene la raíz del verbo, este cambia su forma de escribirse en casi todas sus conjugaciones.

Tiempo

El presente simple (simple present) es la forma más común del verbo to be, se usa mayormente para hablar en presente. Existen tres maneras distintas de escribir el presente simple del verbo to be en oraciones afirmativas, dependiendo de si es primera, segunda o tercera persona singular o plural.

Si digo: I am a teacher. Significa: Yo soy un/a profesor/a.

Si digo: I am in the classroom. Significa: Yo estoy en la clase.

Este verbo se puede abreviar, para facilitar y acortar el diálogo.

En todos los casos los que se suprimen y son remplazados por los apóstrofos son las vocales (las primeras letras de cada verbo).

Este verbo tiene dos acepciones o significados y los mismos pueden ser distinguidos por el contexto.

She is a girl. Ella es una niña.

She is in the park. Ella está en el parque.

Se pueden abreviar las formas del verbo to be junto con los sujetos (pronombres personales).

You’re my friend. Tú eres mi amigo/a.

You’re in the office. Tú estás en la oficina.

