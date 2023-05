Banco Sudameris tiene varias promociones por el mes de las madres

Hasta el 14 de mayo, la reina de la casa se podrá mimar en Carolina Zárate Spa y Bonica Women’s Club, además de comprar los mejores arreglos florales para mamá en Fiori y Justflowers, disfrutando del 25% de reintegro más 5% adicional con TC MasterCard Black y Visa Infinite, abonando hasta en 10 cuotas sin intereses.

Este 11 y 12 de mayo, haciendo las compras en La Perfumerie, Joyería Vendôme, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Náutica, Samsonite, las tarjetas brindan el 25% de descuento más 5% adicional con TC MasterCard Black y Visa Infinite y hasta 10 cuotas sin intereses.

También hasta el 14 de mayo, se puede encontrar el regalo ideal para mamá en Desigual, Rapsodia y Caro Coure con un descuento del 25% más 5% adicional con TC MasterCard Black y Visa Infinite y la posibilidad de abonar las compras hasta en 10 cuotas sin intereses. Asimismo, haciendo las compras en SAX, Hugo Boss y Óptica Uno, se puede disfrutar del mismo porcentaje de descuento y la posibilidad de abonar hasta en 12 cuotas sin intereses.

Por si fuera poco, también hasta el 14 de mayo, realizando las compras en Nike, Meta Sports, Meta Women, 360, Vans, Puma, Skechers, Aeropostale, Sport House, American Look, New Balance, Crocs, Timberland, CAT, Cole Haan, Outdoors, Kosiuko, Herencia, Capodarte, Daniel Cassin, Piece Of Cake, Joyería Armele, Denoir, Verónica Willigs, se podrá acceder al 25% de reintegro más 5% adicional con TC MasterCard Black y Visa Infinite y la posibilidad de fraccionar los pagos hasta en 10 cuotas sin intereses.

Para degustar la mejor gastronomía del país, el 14 de mayo se podrá disfrutar de los platos favoritos en Pecadora, con 20% de descuento más 5% adicional con TC MasterCard Black y Visa Infinite, asimismo, el 14 y 15 de mayo, se tendrá el mismo beneficio de descuento en Patria, Pez de Mar Dulce, Pintón y La Provista. Además, el 14 y 15 de mayo también se podrá disfrutar en La Quesería con 20% de reintegro.

