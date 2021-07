El mundo del social media

Christian Espinosa es catedrático de Nuevos Medios y Estrategias de Comunicación Corporativa On Line en la SEK UTPL y Universidad de los Hemisferios, consultor en nuevos medios y social media. Trabajó también como consultor internacional para la Knight Fundation, ponente de la Fundación Nuevo Periodismo y becario de eventos de Google y fundador de la red Corporativo 2.0.



Estamos en la era de la cultura 2.0, afirma Espinosa. Cada persona es ahora una fuente de información, y no sólo un consumidor de la misma, como anteriormente era el caso. Inimaginables cantidades de información se comparten entre millones de usuarios en todo el mundo, y es por eso que es vital para empresas comerciales y medios de comunicación adaptarse a este nuevo panorama mundial.



"Los blogs fueron los que iniciaron ese nuevo cambio", comenta Espinosa. "Los blogs son el corazón de la internet descentralizada, y lo único que hicieron las redes sociales es que ahora una persona pueda no solo publicar sino que generar su propia comunidad".



"Las personas confian más en su par que en lo que pueda decir una marca o un medio", añadió.



Es por eso que es vital para que los medios y empresas no se vean en desventaja en este mundo digital, que es necesario que se ganen una buena imagen con el público cibernauta, algo que ya no se logra simplemente con publicidad.



"Si tu imagen es mala, la reputación ya la perdiste" advierte Espinosa. "Si no tienes desarrollada una red de personas que puedan protegerte en caso de que alguien diga que lo que tú haces no sirve, puedes estar en serios problemas".



Es ahí donde el ecuatoriano considera indispensable la interactividad entre medios o empresas y sus consumidores, cuyas quejas e inquietudes deben ser atendidas con inmediatez. Y es a través de las redes sociales que se puede monitorear dicha imagen, aprovechar la percepción positiva e intentar contrarrestar la negativa.



En la opinión de Espinosa, la integración de los medios y empresas paraguayas a la cultura 2.0 aún está en sus fases básicas, pero tiene un futuro prometedor. "Se nota que hay mucho interés", aseguró. "Que hayan habido 100 personas te da una muestra de la importancia que ellos ven en empezar a moverse ya".