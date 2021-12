Los cinco mejores álbumes del 2021

Adele – “30″

El 19 de noviembre del 2021, la cantautora Británica Adele, lanza “30″, su cuarto álbum de estudio. El título del álbum se refiere a la edad en que la cantante empezó a escribir las canciones contenidas en el mismo.

“Easy on me”, el sencillo principal del álbum, marca su retorno a la industria de la música luego de una pausa de 6 años. Logrando un impresionante éxito mundial al posicionarse en la cima de los charts internacionales y batiendo récords de reproducciones en todas las plataformas de streaming.

“30″, está considerado por la crítica especializada como el álbum más personal y duro de toda su carrera. Contiene 12 canciones, donde aborda sentimientos de dolor, aceptación y esperanza.

Ed Sheeran – “=”

“=” (Equals), es el nombre del quinto álbum de estudio del cantautor británico Ed Sheeran. Fue publicado el 29 de octubre del 2021, con 14 canciones.

Los primeros cortes fueron “Bad Habits”, “Shivers”, “Visiting Hours” y “Overpass Graffiti”. Los dos primeros sencillos alcanzaron la posición Nro. 1 del chart británico y el Top 5 del Billboard Hot 100 en los EE.UU.

Según la crítica, en este álbum hay un nivel más profundo de intimidad, que va más allá de su habitual pop alegre: se trata de un disco genuino y conmovedor.

El fenómeno de Ed Sheeran ha logrado vender más de 150 millones de discos en lo que va de su carrera y se ha convertido en uno de los artistas más exitosos del planeta.

Coldplay – “Music of the Spheres”

“Music of the Spheres”, publicado el 15 de Octubre del 2021, es el noveno álbum de estudio de la agrupación británica Coldplay. Contiene 12 canciones, entre las que se destacan los singles “Higher Power” y “My Universe” (con la participación de BTS).

Chris Martin, vocalista y frontman de la banda, ha mencionado que en “Higher Power” hay un concepto cósmico, de ciencia ficción y que está inspirada en la canción “Cantina Band”, soundtrack de “Star Wars”, de 1977.

Silk Sonic – “An Evening With Silk Sonic”

El proyecto musical de funky, R & B y disco, “Silk Sonic”, donde se juntaron Bruno Mars y Anderson. Paak, lanza el 12 de noviembre del 2021, su primer álbum, titulado “An Evening With Silk Sonic”.

Una travesía por los sonidos de los 70′ y 80′, a través de las nueve canciones que componen el álbum. Los primeros sencillos fueron “Let the Door Open”, “Skate” y “Smokin Out the Window”, que alcanzaron posiciones privilegiadas en los charts mundiales.

Duran Duran – “Future Past”

La agrupación británica Duran Duran publica el 22 de octubre del 2021 su decimoquinto álbum de estudio, bajo el nombre “Future Past”. Contó con la co-producción de Mark Ronson, Giorgio Moroder y Erol Ankan.

Los sencillos del álbum son “Invisible”, “More Joy! (ft. Chai)”, “Anniversary”, “Give it All Up (Ft. Tove Lo)” y “Tonight United”.

John Taylor, bajista y miembro permanente de la banda, junto a Simon Le Bon, Nick Rhodes y Roger Taylor, describió “Future Past” como un álbum “emocionalmente profundo”. Muchas de las canciones tratan sobre crisis emocionales o problemas de intimidad a largo plazo.