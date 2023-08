Videojuegos: los lanzamientos del mes de agosto

Te presentamos los principales lanzamientos del mes de agosto en el mundo de los videojuegos, incluyendo lo nuevo de los creadores de Dark Souls, además de opciones de deportes, fantasía, lucha libre y muchas otras novedades.

Baldur’s Gate III (jueves 3)

Plataforma: PC

El tercer juego de la aclamada serie de títulos de rol de fantasía basados en el juego de mesa Dungeons & Dragons llega de la mano de Larian Studios, creadores de la saga Divinity: Original Sin, trayendo combate por turnos al mundo de Faerûn. Luego de su lanzamiento exclusivo en PC este mes, el juego llegará a macOS y PlayStation 5 en septiembre, y posteriormente a consolas Xbox.

Tower of Fantasy (martes 8)

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5

Un juego de rol de fantasía gratuito de Hotta Studio, que permite al jugador explorar y combatir en un mundo extraterrestre colonizado por la humanidad en el siglo XXIV, en una guerra por el control de un valioso recurso natural.

WrestleQuest (martes 8)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android

Desarrollado por el estudio independiente Mega Cat Studios, este juego mezcla el espectáculo de la lucha libre con mecánicas de juegos clásicos de rol, poniendo al jugador en la piel de un titán del ring en busca de la gloria.

Atlas Fallen (jueves 10)

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de acción y rol en tercera persona de Deck13 Interactive, que permite al jugador controlar su entorno desértico para el combate y el movimiento manipulando la arena a su alrededor.

Stray (jueves 10)

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X/S

Luego de su exitoso lanzamiento en PC y consolas PlayStation el año pasado, el juego futurista de aventuras Stray llega a las consolas de Microsoft, permitiendo al jugador entrar en la piel de un gato que debe recorrer un mundo post-apocalíptico lleno de peligros.

Moving Out 2 (martes 15)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

Una secuela del popular juego multijugador de 2020 Moving Out, en el que los jugadores deben cooperar para cargar los objetos de una caza en un camión durante una accidentada mudanza.

Shadow Gambit: The Cursed Crew (jueves 17)

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de estrategia en tiempo real ambientado en una versión alternativa de la era dorada de la piratería, en que el jugador debe ensamblar una tripulación de seres sobrenaturales para conquistar los siete mares en una guerra con la Inquisición.

Vampire Survivors (jueves 17)

Plataformas: Nintendo Switch

El gran éxito sorpresa independiente del año pasado, el enormemente adictivo “shoot ‘em up” Vampire Survivors, deja de ser exclusivo de PC y salta a la consola portátil de Nintendo .

Madden NFL 24 (viernes 18)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

La nueva entrega anual de la popular serie de juegos de fútbol americano de EA Sports, con todas las novedades de la temporada actual de la NFL.

The Texas Chain Saw Massacre (viernes 18)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Un nuevo juego de terror basado en la icónica película de terror homónima de 1978, que de forma similar a juegos como Dead by Daylight pone a los jugadores en la piel de uno de los villanos de la serie como el icónico Leatherface, o en la piel de una de sus víctimas, luchando por sobrevivir en duelos multijugador.

Fort Solis (martes 22)

Plataformas: PC, PlayStation 5, macOS

Un juego de terror y ciencia ficción que sigue a un ingeniero atrapado en una base en Marte que es azotada por una tormenta de arena y por horrores que se ocultan en su interior.

Immortals of Aveum (martes 22)

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un nuevo shooter en primera persona de EA, en que la acción se desarrolla no con armas de fuego sino con hechizos mágicos. Se trata del primer juego de un nuevo estudio conformado por veteranos de sagas como Dead Space y Call of Duty.

Blasphemous 2 (jueves 24)

Plataformas: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S

La secuela del aplaudido juego de acción en 2D Blasphemous, del estudio The Game Kitchen, regresa a los jugadores al infernal mundo de Cvstodia, un páramo habitado por monstruos y otros seres sobrenaturales, en una aventura inspirada en iconografía católica clásica y el estilo de juego popularizado por la saga Dark Souls.

Armored Core 6: Fires of Rubicon (viernes 25)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

El nuevo juego del galardonado estudio From Software, creadores de Dark Souls y Elden Ring, y la primera entrega de la popular saga de juegos de acción Armored Core en más de una década. Los jugadores encarnan a mercenarios armados con letales robots enviados a un planeta lejano en una guerra entre corporaciones por un valioso recurso natural, en batallas encarnizadas de estrategia y reflejos.

Goodbye Volcano High (martes 29)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Una aventura narrativa en un mundo de animales antropomórficos, sobre las desventuras de los miembros adolescentes de una banda de música en su último año de secundaria y ante la amenaza de un asteroide que podría causar su extinción.

Samba de Amigo: Party Central (martes 29)

Plataforma: Nintendo Switch

Un nuevo juego de ritmo de la serie Samba de Amigo de Sega, en que los jugadores deben sacudir sus controles como si fueran maracas al ritmo de la música.

Sea of Stars (martes 29)

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

Una precuela del juego de acción de 2018 The Messenger, Sea of Stars toma la forma de un juego de rol clásico al estilo de Breath of Fire o Chrono Trigger, siguendo las aventuras de dos jóvenes armados con poderes mágicos basados en el sol y la luna. Incluye una banda sonora del legendario compositor Yoshinori Mitsuda, autor de la música de Chrono Trigger.