Estrenos de la semana en Disney+ y Netflix

Este viernes llega a cines y en simultáneo a la plataforma Disney+ Black Widow, la nueva película de Marvel Studios que le da el protagonismo a la emblemática superespía interpretada por Scarlett Johansson.

La película trascurre entre los eventos de Capitán América: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018) y sigue a Natasha Romanoff mientras huye de las autoridades luego de haber ayudado al Capitán América y el Soldado del Invierno. En su huida, Natasha debe lidiar con varias personas de las épocas más oscuras de su pasado.

Johansson protagoniza junto a Florence Pugh (Mujercitas), Rachel Weisz (La favorita), David Harbour (Ni un paso en falso), O.T. Fagbenle (The Handmaid’s Tale) y Ray Winstone (Cats), bajo la dirección de Cate Shortland (Berlin Syndrome).

Black Widow se estrena en Disney+ siguiendo el modelo “Premium Access” que se utilizó en los estrenos en esa plataforma de Mulán, Raya y el último dragón y Cruella, que contempla el cobro de G. 97.790 para el acceso al filme.

La película también podrá verse en cines de Paraguay desde el jueves.

Netflix, por su parte, estrena este viernes el drama de aventuras El hombre del agua, el debut como director del actor David Oyelowo (Caos: El origen).

El filme sigue a un niño que emprende un viaje en búsqueda de un ser mitológico con poderes curativos, para salvar a su madre enferma.

Junto a Oyelowo actúan Rosario Dawson (The Mandalorian), Lonnie Chavis (This is Us), Amiah Miller (El Planeta de los Simios: La guerra), Alfred Molina (Hermosa venganza) y Maria Bello (NCIS).

Ese día también se estrena la segunda parte de la trilogía La calle del terror, basada en las novelas homónimas de R.L. Stine, cuya primera parte se estrenó en Netflix la semana pasada.

La calle del terror: 1978 explora otros estremecedores acontecimientos ocurridos en la ciudad de Shadyside, donde inimaginables horrores comienzan a acechar a un grupo de jóvenes en un campamento de verano.

Sadie Sink (Stranger Things), Ryan Simpkins y Gillian Jacobs (Invencible) conforman el elenco bajo la dirección de Leigh Janiak.

También el viernes debutan en Netflix el drama romántico turco Aquél verano y el filme francés de ciencia ficción Cómo me convertí en superhéroe, y el miércoles se estrena el filme ruso de fantasía Igor Grom contra el Doctor Peste.

SERIES

Disney+ estrena este miércoles su serie animada original Monsters at Work, una continuación del clásico de Pixar Monsters Inc.

La empresa energética Monsters Inc., ahora bajo el control de James Sullivan y Mike Wazowski, está transicionando a energía en base a las risas de los niños en vez de sus gritos, y un joven monstruo recién graduado de la universidad se suma al plantel de la empresa.

John Goodman y Billy Crystal vuelven a interpretar a Sulley y Mike en la versión en inglés de la serie.

En Netflix, por otro lado, destaca el estreno el jueves de la serie animada Resident Evil: La tiniebla infinita, la primera serie televisiva basada en la icónica serie de videojuegos de terror de Capcom.

La serie trascurre entre los eventos de los juegos Resident Evil 4 y Resident Evil 5, y siguen al agente del Gobierno estadounidense Leon Kennedy y a Claire Redfield, sobrevivientes ambos del apocalípsis zombi de Raccoon City, mientras investigan otra conspiración con potencial para destruir el mundo.

La serie es producida por Hiroyuki Kobayashi, un veterano productor de Capcom con participación en la mayoría de los juegos de Resident Evil.

El viernes Netflix debuta la serie española La cocinera de Castamar, un drama romántico ambientado en la España del siglo XVIII, que sigue el romance entre una cocinera y un hombre viudo miembro de la nobleza.

Michelle Jenner (La catedral del mar) y Roberto Enríquez (Los Borgia) protagonizan.

Y otro debut es la serie mexicana de comedia Guerra de vecinos, sobre dos familias totalmente distintas que acaban viviendo una junto a la otra en un prestigioso barrio, chocando entre sí por todo tipo de coincidencias.

Vanessa Bauche (Luis Miguel: La serie) protagoniza.

Además, varias series de Netflix regresan esta semana con nuevas temporadas, como la serie polaca de suspenso El pantano, que arranca su segunda temporada el miércoles; o las series estadounidenses Atypical (cuarta temporada el viernes) y Un lugar para soñar (tercera temporada, también el viernes) o la serie alemana Biohackers (segunda temporada, el viernes).

Y la semana trae también a Netflix un amplio abanico de series documentales: Cómo se convirtieron en tiranos el viernes; Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen, el jueves; y Gente de gatos y la segunda temporada de Amigos caninos el miércoles.