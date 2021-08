Estrenos de cine: “Reminiscencia”, “Spirit” y “PAW Patrol” encabezan debuts en Paraguay

Cinco nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine de Paraguay ofreciendo aventuras animadas, suspenso con ciencia ficción, terror y una batalla contra las llamas.

Hugh Jackman (El gran Showman) protagoniza el thriller de ciencia ficción Reminiscencia, la historia de un hombre solitario que vive en un futuro no muy lejano en que el aumento del nivel del mar ha dejado a varias zonas costeras del planeta bajo agua. Nick se dedica a ofrecer a sus clientes la oportunidad de revivir cualquier memoria que deseen, gracias a un nuevo tipo de tecnología.

Sin embargo, luego de conocer a una misteriosa mujer y descubrir que está involucrada en una serie de crímenes violentos, Nick decide usar su propia tecnología para explorar el pasado y descubrir la verdad.

Junto a Jackman actúan Rebecca Ferguson (Doctor Sueño), Thandie Newton (Westworld), Cliff Curtis (Doctor Sueño), Marina de Tavira (Roma) y Daniel Wu (Tomb Raider), entre otros.

La película fue escrita y dirigida por Lisa Joy, co-creadora de la aclamada serie de ciencia ficción de HBO Westworld, en su debut en largometrajes.

OPCIONES ANIMADAS PARA TODA LA FAMILIA

Hoy se estrena en cines la nueva película animada del estudio DreamWorks Spirit: El indomable, un “spin-off” del filme animado de 2002 Spirit: El corcel indomable, basándose en una serie de televisión de 2017.

El filme sigue a una intrépida niña que se muda con su familia de la ciudad a un pueblo de la frontera entre Estados Unidos y México, y entabla amistad con un caballo llamado Spirit.

En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Isabela Merced (Dora y la ciudad perdida), Walton Goggins (Ant-Man and the Wasp), Andre Braugher (Brooklyn 99), Julianne Moore (La historia de Lisey), Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Lejos de casa) y Eiza González (Godzilla vs Kong).

Y esta semana llega también PAW Patrol: La película, el salto al cine del fenómeno televisivo infantil de Nickelodeon sobre un grupo de perros justicieros.

SUSPENSO RUSO Y TERROR DOBLADO EN PARAGUAY

Desde hoy también puede verse en cines la película Terror en altamar, cuyo doblaje en español se realizó en Paraguay.

El filme sigue a la tripulación de un barco irlandés varado en el mar, que debe luchar por sobrevivir cuando descubren que sus reservas de agua potable han sido contaminadas por un letal parásito.

Hermione Corfield (Star Wars: Los últimos Jedi), Connie Nielsen (Mujer Maravilla 1984) y Dougray Scott (Batwoman) protagonizan bajo la dirección de Neasa Hardiman.

Y, finalmente, se estrena también el filme ruso Contra el fuego, del director Alexey Nuzhny, la historia de un equipo de bomberos que debe hacer frente a un voraz incendio forestal.