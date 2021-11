¿Qué se estrena en cines en Paraguay en noviembre?

El penúltimo mes del año trae consigo una variada cartelera de estrenos de cine que incluyen nuevas películas de Marvel Studios y el equipo de animación de Disney que trajo Frozen o Moana, el regreso de Lady Gaga al cine de la mano del cineasta Ridley Scott y la nueva película del premiado cineasta Wes Anderson.

Estos son los estrenos de noviembre en cines de Paraguay:

ETERNALS (jueves 4)

La directora Chloé Zhao, que este año ganó el Óscar a la mejor dirección por su aclamado drama Nomadland, se encarga de dirigir la nueva película de Marvel Studios, que sigue a un grupo de seres cósmicos que han vivido en la Tierra durante miles de años, y se ven obligados a reunirse y pelear para defender el planeta de una amenaza interdimensional. Gemma Chan (Capitana Marvel), Richard Madden (1917), Kumail Nanjiani (Dos tórtolos), Angelina Jolie (Aquellos que desean mi muerte), Salma Hayek (Duro de cuidar 2) y Kit Harington (Game of Thrones) protagonizan.

ASALTO A LA CASA DE LA MONEDA (jueves 4)

Jaume Balagueró, el co-creador de la taquillera saga española de terror REC, dirige este thriller de suspenso sobre un equipo de ladrones que intenta irrumpir en la bóveda del Banco de España, en Madrid, mientras todo el país tiene los ojos puestos en la final de la Copa Mundial de fútbol. Freddie Highmore (The Good Doctor), Àstrid Bergès-Frisbey (Rey Arturo: La leyenda de la espada), Sam Riley (Rebecca), Liam Cunningham (Game of Thrones) y Luis Tosar (Mientras duermes) encabezan el elenco.

LA FAMILIA MONSTER 2 (jueves 4)

Secuela de la película animada de 2017 La familia Monster, que sigue a una familia de monstruos que debe unir fuerzas para salvar a sus amigos de una implacable cazadora de criaturas sobrenaturales.

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO (jueves 11)

La saga Cazafantasmas regresa con una nueva película que, a diferencia del reinicio femenino de 2016, es una secuela directa de la película original de 1984 y su continuación de 1989. Una mujer y sus dos hijos se mudan a un pueblo rural en Oklahoma, que heredaron de su abuelo difunto, y descubren que su abuelo tenía relación con los legendarios Cazafantasmas de Nueva York. McKenna Grace (Maligno), Finn Wolfhard (Stranger Things), Carrie Coon (Avengers: Infinity War) y Paul Rudd (Avengers: Endgame) protagonizan bajo la dirección de Jason Reitman (Juno), hijo del director de las primeras entregas de Cazafantasmas, Ivan Reitman.

EL MISTERIO DE SOHO (jueves 11)

Un filme de suspenso del cineasta británico Edgar Wright, realizador de filmes como Hot Fuzz (2006), Scott Pilgrim vs The World (2010) y Baby Driver (2017). En la actualidad, una joven aspirante a diseñadora de modas se muda a Londres y accidentalmente regresa en el tiempo a la década de 1960, donde conoce a una deslumbrante cantante amateur, y acaba siendo testigo de un oscuro misterio. Thomasin McKenzie (Viejos) y Anya Taylor-Joy (Gambito de dama) protagonizan.

CORRE, ESCÓNDETE, PELEA (jueves 11)

Un thriller de suspenso sobre una adolescente, entrenada por su padre en técnicas de supervivencia, que debe utilizar ese conocimiento cuando un grupo de personas atacan con armas de fuego su colegio. Isabel May, Thomas Jane (El depredador) y Radha Mitchell (La cabaña) protagonizan bajo la dirección de Kyle Rankin.

LA CRÓNICA FRANCESA (jueves 18)

La esperada nueva película del aclamado realizador Wes Anderson es una antología de excéntricas historias que trascurren en Francia a principios del Siglo XX, recogidas por un diario estadounidense en una ciudad francesa ficticia. El impresionante elenco del filme incluye a Bill Murray (El libro de la selva), Owen Wilson (Loki), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Tilda Swinton (Suspiria), Benicio del Toro (Star Wars: Los últimos Jedi), Léa Seydoux (Sin tiempo para morir), Frances McDormand (Nomadland), Timothée Chalamet (Duna), Jeffrey Wright (Sin tiempo para morir) y Saoirse Ronan (Mujercitas), entre otros.

RIESGO BAJO CERO (jueves 18)

Una nueva película de acción protagonizada por Liam Neeson (Venganza implacable), quien interpreta a un camionero que intenta rescatar a un grupo de mineros atrapados en una mina colapsada en el norte de Canadá. Laurence Fishburne (John Wick 3: Parabellum) acomapaña a Neeson. Dirige Jonathan Hensleigh.

MISS REVOLUCIÓN (jueves 18)

Una comedia dramática británica que gira en torno al concurso de Miss Mundo de 1970 celebrado en Londres, donde una organización feminista intenta hacer sentir su mensaje irrumpiendo en el evento mientras se transmite a todo el mundo. Keira Knightley (El cascanueces y los cuatro reinos), Gugu Mbatha-Raw (Loki) y Jessie Buckley (Pienso en el final) protagonizan bajo la dirección de Philippa Lowthorpe.

ROCK DOG 2 (jueves 18)

Una secuela de la película animada china de 2016 Rock Dog, que sigue al perro músico Bodi y su banda cuando emprenden una ambiciosa gira con una estrella del pop, enfrentando las dificultades de la fama musical.

ENCANTO (jueves 25)

La nueva película del estudio de animación de Disney, los creadores de películas como Enredados, Frozen, Zootopia, Moana o Raya y el último dragón. La película es un musical que trascurre en las montañas de Colombia, y sigue a la familia Madrigal, que viven en una casa con cualidades mágicas que parece estar viva, y otorgó a los miembros de la familia increíbles poderes sobrenaturales. Sin embargo, Mirabel, la única Madrigal sin poderes, descubre que la magia de la casa está en peligro de desaparecer.

LA CASA GUCCI (jueves 25)

Solo un mes después de haber estrenado la excelente El último duelo, el legendario director Ridley Scott regresa a los cines con un thriller de suspenso basado en la historia real de Maurizio Gucci, el empresario jefe del imperio de modas Gucci, y su esposa Patrizia Reggiani, y el torbellino de traiciones y crímenes que los rodeó. Lady Gaga, en su primer regreso al cine desde la premiada Nace una estrella, protagoniza junto a Adam Driver (El último duelo), Jared Leto (Blade Runner 2049), Jeremy Irons (Watchmen), Salma Hayek y Al Pacino (Hunters).

RESIDENT EVIL: BIENVENIDOS A RACCOON CITY (jueves 25)

Una nueva adaptación al cine de la exitosa saga de videojuegos de terror Resident Evil. Adaptando de forma aparentemente fiel los dos primeros juegos de la serie, la película retrata la infección de una ciudad estadounidense con un virus capaz de convertir a las personas en zombis u otras monstruosas mutaciones. Kaya Scodelario (Infierno en la tormenta), Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) y Robbie Amell (The Flash) protagonizan bajo la dirección de Johannes Roberts.

INFIDELIDAD MORTAL (jueves 25)

Un thriller de suspenso sobre una profesora universitaria casada que tiene un amorío con uno de sus estudiantes, hasta que es descubierta por su esposo, y una perturbadora serie de eventos comienza. Claire Forlani (NCIS: Los Ángeles). Dirige el español Víctor García.