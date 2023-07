14 años del estreno de “500 Days of Summer”: ¿eran novios Tom y Summer?

“500 Days of Summer” se destaca por su enfoque innovador y refrescante en el género de comedia romántica. En lugar de seguir la típica estructura y fórmula predecible de muchas películas románticas, esta película rompe los estereotipos y desafía las expectativas del público.

La historia se centra en la relación entre Tom Hansen, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, y Summer Finn, interpretada por Zooey Deschanel. En lugar de contar la historia de manera cronológica, la película salta hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, mostrando diferentes momentos en los 500 días de la relación entre los personajes principales.

Uno de los aspectos más destacables de “500 Days of Summer” es su enfoque realista de las relaciones amorosas. La película muestra tanto los momentos de alegría y felicidad como los de tristeza y desilusión. Esto es especialmente evidente en la forma en que se presenta el personaje de Summer.

Summer es presentada como una mujer independiente y enigmática, y desde el principio deja claro que no está interesada en una relación seria. A lo largo de la película, vemos cómo la percepción de Tom sobre Summer y su relación va evolucionando, enfrentándose a las expectativas y realidades sobre el amor y la compatibilidad.

La música juega un papel fundamental en “500 Days of Summer”. La banda sonora de la película está compuesta por una selección de canciones que reflejan a la perfección las emociones y estados de ánimo de los personajes. Desde los momentos más alegres hasta los más melancólicos, las canciones elegidas ayudan a transmitir la esencia de la historia y añaden un elemento adicional de conexión emocional con el público.

Entre las canciones están:

A Story of Boy Meets Girl de Mychael Danna

Us de Regina Spektor

There Is a Light That Never Goes Out de The Smiths

Bad Kids de Black Lips

There Goes The Fear de Doves

Please, Please, Please Let Me Get What I Want de The Smiths

You Make My Dreams de Daryl Hall & John Oates

Sweet Disposition de The Temper Trap

Quelqu’un M’a Dit de Carla Bruni

Mushaboom de Feist

Hero de Regina Spektor

Bookends de Simon & Garfunkel

Vagabond de Wolfmother

She’s Got You High de Mumm-ra