Gael Garcia Bernal dice que saber fallar es el secreto del éxito en el cine

Gael García Bernal, el también productor de 45 años, es coprotagonista de la película de ciencia ficción “Another End”, que competirá el sábado por el Oso de Oro en el Festival de Berlín, también conocido como Berlinale.

Lo acompañan en la cinta la francoargentina Berenice Bejo y la noruega Renate Reinsve, quien se dio a conocer en el Festival de Cannes de 2021, donde ganó el premio a la mejor actriz.

“Cuando comencé a hacer cine, o en cierto modo cuando el cine me encontró, algunas cosas ocurrieron muy rápidamente”, dijo el actor a la AFP, hablando en inglés, durante un encuentro con la prensa en Berlín.

Haber hecho teatro es “algo importante si no quieres perder la cabeza” en el mundo de las estrellas, aseguró. “Puedes cometer errores. El teatro consiste en probar cosas que a veces salen bien y a veces no. No siempre se alcanza el nirvana” .

El actor, un favorito de los cineastas internacionales, contó que ha conversado de ello en el plató con Reinsve, quien llegó a la actual Berlinale con dos películas en inglés: “Another End” y “A Different Man”, una comedia sobre la deformidad y la belleza. Reinsve también ha hecho teatro.

Y “tenemos mucho en común” , sostuvo el actor mexicano. “De repente, el cine vino a nosotros”, añadió García Bernal, quien admite que ha tomado algunas pausas en su carrera.

“Hace unos años dejó de darme placer”, hasta el rodaje de la película de 2013 “No”, de Pablo Larraín y nominada al Óscar, sobre la resistencia al dictador chileno Augusto Pinochet, que le devolvió “la alegría y las ganas”.

“Una buena película dura muchos años, comparado con un montón de películas malas”, bromeó. En resumen: “No deberías preocuparte demasiado por los altibajos”.