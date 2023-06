“Yago” desembarca en Estero Bellaco con una reflexión acerca del poder

Precedida por varios reconocimientos y presentaciones en diversos países, “Yago, sobre el poder en las sombras” llega a Paraguay para ofrecer cuatro únicas funciones en Estero Bellaco (306 c/ Gral. Díaz). La puesta, escrita por el autor uruguayo Diego Araujo, transporta a los personajes de Otelo a la Alemania nazi, personificando a Yago en Martin Bormann, el secretario personal de Adolf Hitler.

Lea más: Adrián Berra: por el camino del disfrute

Según explicó el actor Sebastián Silvera Perdomo, la obra presenta a Yago en un monólogo a través del cual va contando la historia de Otelo, que en este caso sería Hitler. “Tiene los personajes del renacimiento vinculados o traspasados a personajes históricos como fueron todos estos tiranos”, agregó.

Recordó que en la obra de Shakespeare, Yago es uno de los personajes principales de la obra y es “el que crea todo ese mecanismo para que Otelo sea consumido por los celos, pero todo esto para lograr poder, es como la maldad por la maldad”.

En este sentido, señaló que Bormann “fue un tipo que escaló y escaló en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, que terminó siendo el secretario personal de Hitler y era el que decía quién hablaba con el Führer o no”.

Los “Yago” alrededor del mundo

Silvera Perdomo recordó que cuando Araujo le pasó el libreto, lo leyó y le gustó mucho. “Shakespeare me encanta, yo creo que es de los autores de teatro por excelencia, el más grande. Es un clásico porque trasciende los tiempos, pero más allá de eso creo que la actualidad es total, cada cuatro o cinco años tenemos elecciones y ahí vemos a los Yagos en potencia. Lo vemos día a día, en todas partes del mundo”, afirmó.

La experimentada actriz y directora Susana Anselmi se puso al frente de esta puesta y, según recordó el actor, lo primero que hicieron fue comenzar a investigar cómo encarar a estos personajes.

“Por un lado teníamos a Shakespeare, que es un autor muy profundo y potente, y buscarle como la actualidad de lo que fue su obra. Y por otro lado, estos personajes que sí históricamente los conocemos, sabemos algo, pero ya encarnar a Martin Bormann que es un personaje del cual no se tiene información porque hay unos videos, unas fotografías, hay algunas cositas pero no se sabe mucho”, agregó el actor.

La obra, producida por el Teatro de la Gaviota de Uruguay, obtuvo dos premios Florencio, el principal reconocimiento al teatro en dicho país; además fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura uruguayo. Antes de su arribo a Paraguay, participó de festivales en Madrid, España; en Valparaíso, Chile, y ofreció funciones dentro de la temporada del teatro Solís de Montevideo.

La llegada de esta puesta a Paraguay se da en el marco de la primera residencia artística de Estero Bellaco. “La verdad es que un recibimiento alucinante, nos hicieron sentir como en casa. Lo que están proponiendo ellos también a nivel artístico, social, me parece que es espectacular ese espacio y darle la oportunidad a diferentes colectivos artísticos, artistas independientes”, subrayó el actor.

En cuanto al planteamiento escénico de “Yago”, Silvera Perdomo explicó que la obra tiene un ritmo “muy vertiginoso” y genera una cierta complicidad con el público, pero sin romper la cuarta pared. “Hay complicidad, no interacción. Hay empatía, la gente también por momentos se ríe y una de las cosas que Susana me planteaba desde la dirección, me decía ‘este ser tiene que ser encantador’”, detalló el actor.

Las funciones serán hoy jueves a las 20:00, mañana y el sábado a las 21:00 y el domingo nuevamente a las 20:00. Las entradas están a la venta en Ticketea a G. 100.000.