Asunción abre llamado a concurso para otorgar G. 1.226 millones a proyectos culturales

Los Fondos Culturales de la Municipalidad de Asunción (Focma) disponen este año de G. 1.226 millones para ser distribuidos en las distintas líneas de apoyo. Las mismas son el Fondo Municipal para el Fomento y la Promoción de las Artes Escénicas, el Fondo Municipal de Investigación de las Artes y la Cultura, el Premio Municipal “Teodoro S. Mongelós” de poesía en guaraní y el Premio Municipal de Literatura.

Clotilde Cabral, responsable del Focma, detalló que el fondo para Artes Escénicas incluye obras de teatro, música, festivales, puestas de danza, propuestas multidisciplinarias y laboratorio.

Agregó que la línea de investigación está destinada a proyectos relativos a la capital, mientras que el Premio Municipal de Literatura se otorga cada dos años y podrán participar todas aquellas obras publicadas en los 24 meses anteriores al 3 de enero de 2024.

También estará abierta la convocatoria del Premio Municipal de Poesía en Guaraní “Teodoro S. Mongelós”, que otorga al ganador unos G. 12 millones de guaraníes.

Para participar de estas convocatorias se exige ser mayor de 18 años, residir en la ciudad de Asunción (certificado de vida y residencia) y contar con factura legal. También se exige no adeudar rendición de cuentas por proyectos anteriores y no ser funcionario municipal.

Cabral señaló que “de a poco” los artistas se están formalizando y registran un mejor cumplimiento en cuanto a la rendición de cuentas. Afirmó que los adjudicados en la edición 2023 tienen tiempo hasta fines de marzo para ejecutar sus proyectos.

“Hasta ahora más de 75.000 personas vieron los proyectos adjudicados”, añadió Cabral.

La responsable del Focma también detalló que a los proyectos no se les otorga la totalidad de los fondos requeridos. “Damos el soporte que es para arrancar, para tener una base”, detalló.

En este sentido, agregó que la financiación de los proyectos se puede complementar con aportes privados y otros fondos públicos.

No habrá prórroga

Cabral enfatizó que desde noviembre vienen promocionando la convocatoria y que no habrá prórroga. “El 29 se cierra y se cierra porque o si no, por culpa de los que no entregaron en tiempo y forma, se retrasa el pago”, indicó.

Las bases y condiciones, así como los formularios están disponibles en la página web cultura.asuncion.gov.py/fondos.