“Cinema Jam” une el cine y el rock en nuevo ciclo de documentales

Este miércoles 31 de enero se pondrá en marcha “Cinema Jam”, un nuevo ciclo de documentales sobre rock que se llevará a cabo en The Jam (Nuestra Sra. de la Asunción 1156 c/ Ygatimí). La apertura será con “Don’t look back”, una película sobre la gira que realizó Bob Dylan en 1965.