El Culto Casero en una nueva aventura sonora

En un contexto que “no era muy esperanzador”, según Franco, empezaron a emerger las canciones de “Domar Serpientes”, el primer álbum de El Culto Casero tras el EP llamado “El radio de la luz” (2018) en el que su paleta sonora se valía de guitarras distorsionadas y una pisada dream pop.

Si bien la banda, integrada además por Oscar Gómez, Alan Contrera, Emerson Balbuena, Esteban Villalba y Alejandro Iriarte, empezó a trazar otro camino con “Humedad”, un single que salió en marzo del año pasado que anticipaba un nuevo disco, y en el que primaban los sintetizadores y un sonido ochentoso, la historia fue otra.

Franco confesó que “Domar Serpientes” comenzó siendo un proyecto de su identidad solista, en la que se presenta como Jaguarete123, pero en conversaciones en el estudio durante la producción con Mauri Román, sobrevolaba una opinión de que este disco resonaba con El Culto. “Me dijeron que estaba demasiado bueno y la banda se merecía tener ese material, que valdría la pena sacarlo con El Culto. Me entró eso en la cabeza y no lo había pensado hasta ese momento. Tuve como un conflicto al principio pero después le ofrecí (el disco) a la banda, les gustó y tuvo sentido. Ahora pasó todo, ya es del Culto y estoy feliz con eso”, detalló sobre el proceso.

No obstante, el músico reveló que justamente cuando empezó la cuarentena se encontraban trabajando como banda en “canciones más ochentosas, más disco” y ese álbum todavía está “pendiente”, pero “como el proceso se hizo más largo un día me encerré en el estudio y me salió el disco que ahora es ‘Domar Serpientes’ en un lapso de uno o dos meses. Y era lo que tenía que ser en ese momento”, afirmó.

“Areguá”, “Ruido Blanco”, “Rompecabezas”, “Interludio”, “Lucha de gigantes” (cover de la canción del madrileño Antonio Vega), “Escaleras” y “Abasto” son los temas que dan vida a “Domar Serpientes”. Letras y músicas fueron apareciendo de forma natural para Franco, quien el año pasado tuvo un acercamiento importante a la guitarra criolla, según él mismo afirmó.

“Estaba sacando muchas canciones. Justo en esa época me había hecho amigo de Mauri, le llevé una canción y me dí cuenta naturalmente que yo quería hacer un disco medio folk, con mucha guitarra acústica. Siguiendo esa premisa empezamos a grabar. Fuimos construyendo con mucha honestidad y opinando. Había mucha magia. A veces pasa que tenés un proyecto que funciona solo por magia, porque te llevas bien con la persona y todo tiene que estar donde está justo en ese momento y así fue”, destacó.

En cuanto a las influencias musicales afirmó que durante esos momentos estaba muy involucrado con el folk y varios de sus exponentes, como por ejemplo el cantautor estadounidense Sufjan Stevens. “Quería replicar ese sonido. Me dí cuenta que él tenía más o menos el charango, pero en realidad él usaba una mandolina que viene de otra cultura, y el charango es más regional nuestro, entonces le apliqué una versión más latina de eso”. En la línea de canción influyó el también norteamericano Elliott Smith, “un cantautor de los 90 increíble que me marcó muchísimo”. También

el rapero Mac Miller sirvió de inspiración para Franco, así como The Rolling Stones, específicamente la canción “Wild Horses”. “Estoy tirando mucha data secreta real”, añadió entre risas el autor.

Canciones honestas

“Me fueron llegando porque era lo que sentía en esa época, muy triste personalmente, y aparte todo el contexto no era muy esperanzador. Nos acordamos con Mauri que estábamos haciendo el disco en esa época donde se estaba quemando algo hacia la Costanera (de Asunción) y en toda la ciudad había humo, el sol estaba rarísimo, parecía el fin del mundo; los días estaban así”, recordó el vocalista de la banda sobre los momentos que pasaban como contexto a la concepción del álbum.

“Yo no pensé en nada más que expresarme. Creo que fue un aprendizaje de cómo hacer algo, pero hay millones de formas de hacer, en este caso fue como una creación mucho más cruda, una expresión más cruda o sin pensar demasiado en cómo va a ser, solamente siguiendo la línea estética del sonido de instrumentos acústicos”, consideró.

Ocampo expuso en este disco también sus sueños o pesadillas, ya que es justamente lo que da nombre al disco una frase recurrente en un par de temas. Advirtiendo que su explicación podría sonar “medio esotérica” reveló que una noche soñó que tenía una víbora en la mano y él la estaba agarrando para que no le muerda. “Me chocó mucho esa imagen. Me desperté e hice ‘Abasto’, que decía eso: ‘en mis pesadillas domando serpientes’, y después haciendo ‘Rompecabezas’ sentí que entraba otra vez la frase. Entonces el disco se llamó también así y cerró el concepto. Tenía sentido con lo que hablaban las canciones, de domar las partes venenosas de uno. Era muy difícil en ese momento, sigue siendo”, aseguró.

Animarse a la locura

Producido, grabado y mezclado por Mauricio Román y coproducido por Franco, “Domar Serpientes” fue realizado en Estudio Ciudad Nueva entre junio y diciembre de 2020. Participaron de la grabación invitados como Alejo Jiménez, Ricardo Velázquez, “Chirola” Ruiz Díaz, LSAN, Miky González, Mati Caballero y Mike Cardozo quien también se encargó del entrenamiento vocal.

Experimentar con nuevos sonidos fue el desafío en este disco, según Ocampo. “Nos animamos a meter instrumentos más regionales como el charango, percusiones raras, sintetizadores analógicos, cosas que yo nunca antes había tocado, experimentado o grabado”, expresó, pues antes habían grabado instrumentos familiares para ellos como guitarras eléctricas, batería o recursos digitales ofrecidos por la computadora. “Esta vez tuvimos la oportunidad de meter cosas reales. Hoy en día uno mete sonidos, cosa que no está mal y termina sonando bien igual, pero tuvimos a mano máquinas increíbles como sintetizadores de los 70; le llamé a Alejo para que grabe esos charangos, Mike me estuvo muy detrás con el coaching vocal para que yo cante mejor”, mencionó el artista quien ve como algo bueno el animarse a hacer lo que tenían en mente “sin pensar que no se podía o que era muy loco”. “Y todo eso es gracias a Mauri”, resaltó sobre el arranque de su productor.

El músico argumentó la importancia que tuvo cada invitado. En el caso de LSAN, es uno de sus mejores amigos desde hace años y es parte de su vida personal y musical. “Queríamos meter muchos sintetizadores en la sesión de ‘Lucha de gigantes’ y le invité a que forme parte. Nos re divertimos. Después estuvo en ‘Rompecabezas’ cantando”, explicó.

Por otro lado, “Chiro” tuvo “muchísimo que ver”. En una visita a San Bernardino “guitarreando” salió la primera parte de “Rompecabezas”. “Tocando y cantando también hablamos de ‘Lucha de gigantes’, una canción medio de culto de España no muy conocida acá, y conectamos con eso”, rememoró.

“En Ciudad Nueva le conocí a Mike y aprendí mucho de su locura. Mati es un re amigo que admiro muchísimo y le invité a que haga coritos en ‘Abasto’, salió increíble. Miky, de Villagrán, grabó guitarras en ‘Escaleras’. Después necesitábamos que sí o sí haya ese charango entonces Alejo era la única persona cercana, porque con él grabamos nuestro primer EP; él fue el ingeniero, entonces fue todo así como muy natural”, enfatizó.

Para Franco el álbum se “corona” con la masterización realizada por el argentino Daniel Ovié, reconocido en la industria musical por ser dos veces ganador del Grammy y en ocho ocasiones del Grammy Latino. Trabajó con nombres como David Lebón, Eruca Sativa, Rubén Blades, Las Pelotas, Lisandro Aristimuño, Luca Prodan y muchos otros. Ocampo puntualizó que el trabajo de Ovié “elevó demasiado el sonido del disco”. Dentro de toda la “claridad” aceptó que se pueden diferenciar “todos los sonidos”. “Eso tiene mucho que ver con el master porque tengo entendido que además de darle ese último golpe de volumen expande la imagen estéreo y podés escuchar mejor todos los sonidos”.

Audiovisual

Diego Gómez, realizador del premiado documental “Impulso Nativo”, fue el encargado de dar vida a la propuesta audiovisual de “Ruido Blanco”, primer corte de “Domar Serpientes”. Mientras que el director de fotografía fue Guti González, últimamente reconocido por haber dirigido el clip de “Desapego” (Purahéi Soul).

“El clip retrata un sueño en el que se busca un perro perdido, pasando por distintos pasajes fotográficos y conceptuales hasta llegar al mismo”, explicó Gómez sobre este trabajo que Franco le confió. El músico dijo que dejó todo el concepto en manos de Diego, en quien confía para esta clase de trabajos.

Un nuevo capítulo

Así continúa este nuevo camino para la banda, una banda que había nacido en 2014 cuando Franco estaba un último año de colegio. Sus primeros toques se fueron dando en bares o en fiestas autogestionadas por ellos mismos en el centro de Asunción. “En 2015 tocamos por primera vez en un lugar vacío en Luque. A finales de ese año empezamos a tratar de armar fiestitas en el centro y empezamos a juntar gente que se copaba con El Culto”, recordó.

Hacia 2016 y 2017 iban buscando su sonido cuando empezaron a gestar “El radio de la luz”. “Los primeros años tocábamos otros estilos, éramos un rock más básico, más latino, mezclamos con reggae y cosas así. Después nos aburrimos, nos pareció que envejeció mal el estilo y empezamos a buscar otro sonido. Con la nueva oleada argentina encontramos una forma latina de hacer algo que hoy en día podemos decirle indie. Usamos ese ejemplo y nos salió decente. Nos dimos cuenta que la gente se empezaba a ir mucho a nuestros shows y estábamos re emocionados. En mi cabeza nunca hubo otra opción, trabajé, estudié, probé ir a la facultad, nunca fue tan natural como hacer música, hoy día sí ya estoy 100% metido en esto”, remarcó.

Franco desea que “ojalá” puedan trascender a un gran nivel y la gente les escuche y se de cuenta que tienen “algo para decir” y con “un sonido particular”. “Estaría buenísimo”, pronunció al respecto, para luego anunciar que el lanzamiento será este sábado 7 de agosto con un concierto en Raio Bemba (San Francisco 484 c/ Avda. España). Aseguró que están ensayando “como locos” para presentar un “feroz show”. Las entradas costarán G. 25.000.

“Queremos hacer una buena presentación acá en Asunción, después Ciudad del Este, Coronel Oviedo; donde podamos en el interior de Paraguay y después vemos qué va pasando afuera con el avance de abrir las fronteras”, expresó con el deseo de ir a Argentina.