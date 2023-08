Aymée Nuviola: “Soy una ferviente fusionadora”

A partir de una invitación del grupo Tierra Adentro, Aymée Nuviola llegó por primera vez a Paraguay para formar parte del concierto de lanzamiento de “Ayvu”, el nuevo álbum del grupo, que se realizará hoy a las 20:00 en el Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

Según confesó a ABC, no sabía de la música paraguaya hasta que le llegó la invitación del grupo para cantar “Hekovia Techaga’u”, una obra originalmente compuesta por Mauricio Cardozo Ocampo y Epifanio Méndez Fleitas.

“A mí me encantó la idea, porque me encanta eso de poder cantar en otros idiomas. Lo que pasa es que cuando escuché la grabación dije ‘Oye, es bien difícil el guaraní”, expresó, en una charla con ABC.

Las expresiones guturales, o la hache que suena como jota fueron parte de esos desafíos que tuvo que enfrentar en la grabación y lo hará nuevamente esta noche en el escenario. “Pero todo eso es lindo, porque son retos que uno se pone y es como una nueva meta, como un challenge”, expresó la artista conocida como “la sonera del mundo”.

También sostuvo que conectó con la añoranza a la que hace alusión la canción, desde su propia experiencia como migrante. Nuviola nació en La Habana, Cuba, en medio de una familia de músicos. Y si bien reside en Miami, Estados Unidos, su agenda está cargada de viajes por América y Europa.

La artista afirmó que “sabía que estaba en buenas manos” cuando fue invitada a colaborar con Tierra Adentro y que a partir de esto comenzó a conocer un poco más de la música paraguaya.

“Los hermanos de Tierra Adentro me abrieron esa ventana y he revisado mucho de su música y me gusta mucho, ellos tienen un sello particular, un sonido, una manera de ellos de entregar su arte y eso me gusta”, expresó.

La cantante afirmó que le gustaría dedicar un poco más de su tiempo a la música paraguaya y que bien podría incluir algún ritmo autóctono a su ecléctica propuesta musical que atraviesa el jazz, la salsa, el bolero, la bossa nova y más.

“Yo soy una ferviente fusionadora de la música. Creo que en la fusión está la posibilidad de alcanzar otros públicos porque cuando fusionas de alguna manera modernizas también y en algunos casos se hace mucho más asequible con el público”, sostuvo.

En este sentido, afirmó que a las cosas puras como son, hay veces que a un determinado público le resulta trabajo digerirlo y “en cuando se lo suavizas con algo más conocido ellos lo pueden digerir mejor”.

Aymée Nuviola ha ganado tres Latin Grammy y un Grammy. El último gramófono lo obtuvo el año pasado con Life in Marciac, un proyecto que lleva adelante junto al pianista Gonzalo Rubalcaba.

Este proyecto, según comentó, también le sumará un nuevo desafío a su carrera que será el de cantar por primera vez sin micrófono en un teatro, cuando en algunas semanas más se presente en la sala Mozart de la Ópera de Viena, en Austria.

En la piel de Celia Cruz

Aymée Nuviola afirma que entró “por la puerta ancha a la actuación” cuando tuvo a su cargo encarnar a la mítica Celia Cruz en la serie “Celia”, producida por Telemundo.

“Fue un gran honor y un gran privilegio. Yo creo que Dios me da muchas bendiciones y esa ha sido una de las más grandes que me ha dado, un antes y un después para mi carrera”, expresó.

Sostuvo que a partir de esa producción mucha gente comenzó a seguir su trabajo a través de las redes sociales y a “buscar a la actriz detrás del personaje”.

Actualmente, Nuviola se encuentra promocionando su álbum “Havana Noctourne”, enfocado en el filin, una fusión del bolero con el jazz o el blues, y trabaja en otro álbum del cual ya ha publicado como adelanto el sencillo “Dame una buena razón”, en el que se adentra más en la música urbana.

