Festival Primavera Sound se muda al anfiteatro “José Asunción Flores”

El festival, que cuenta con el grupo británico The Cure como cabeza de cartel, se llevará a cabo finalmente en el anfiteatro “José Asunción Flores”, en la ciudad de San Bernardino el 7 de diciembre. En palabras de la productora GPro, encargada del evento, el cambio de recinto “busca ofrecer la mejor experiencia de festival posible al público asistente”.

Lea más: Abraham Mateo: “La música es lo más poderoso que hay”

La productora recordó que recientemente, con el festival ReciclArte, el anfiteatro “volvió a brillar con un alto despliegue de artistas locales e internacionales, brindando oportunidades económicas a las empresas de la zona, convirtiéndose en un motor de crecimiento y desarrollo, atrayendo visitantes y generando un impacto positivo en la economía local”.

Recordemos que la banda protagonista de esta edición será The Cure, que regresa a Paraguay a diez años de su última visita. Esta banda británica es una de las más influyentes en la música alternativa desde la década de los 80 y ha logrado una gran base de seguidores en todo el mundo. Con hits como “Friday I’m in Love”, “Just Like Heaven” y “Lovesong” ha dejado una marca indeleble en la historia de la música.

El cartel lo completan la banda argentina de indie rock El Mató a un Policía Motorizado, desde los Estados Unidos el rock alternativo de Soccer Mommy, además de Slowdive, una de las bandas pilares del subgénero shoegaze en el Reino Unido, y de The Twilight Sad desde Escocia, una banda de indie rock y post punk. La representación nacional estará a cargo de las bandas Deliverans, The Crayolas, Eyesight y Los Ollies.

Respecto a las presentaciones de la artista canadiense Grimes y del puertorriqueño DJ Playero, comunicaron que no se estarán presentando.

Sobre las entradas

La venta general de entradas para este festival continúa disponible en todos los puntos de Ticketea y a través de la web www.ticketea.com.py con costos en estapa de preventa desde G. 200.000. Clientes Itaú pueden acceder a 10% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Menores hasta 10 años cumplidos no abonan el ingreso, acompañados de su adulto responsable con entrada.

Para quienes hayan ya adquirido sus entradas, antes del cambio de lugar, no se verán afectados pues las mismas seguirán siendo válidas. La disposición de sectores se mantiene, añadiéndose un nuevo sector, el de plateas. Quienes deseen acceder a un reembolso podrán hacerlo y habrá más información próximamente en las redes oficiales del festival.