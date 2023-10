Abraham Mateo: “La música es lo más poderoso que hay”

Abraham Mateo recuerda que se dedica a la música desde que tiene 7 años y no se cansa, porque para él no hay nada más “bonito” que “poder dedicarse a lo que uno más ama”. “Tengo la misma ilusión que el primer día, incluso más”, señaló en una entrevista concedida por Zoom.

Lea más: Morat y Paraguay: un amor que crece

El cantante, compositor y productor, nacido en San Fernando, Cádiz, el 25 de agosto de 1998, conoce la exposición y el reconocimiento desde muy pequeño. Tenía solo 14 años cuando con el tema “Señorita” se mantuvo por más de un año en la lista de los sencillo más vendidos en España.

Desde esos días hasta hoy, su carrera no para. Su primer álbum homónimo salió en 2009, al que le han seguido otros como “AM”, “Who I Am”, “Are You Ready?”, “A cámara lenta” y “Sigo a lo mío”. Colaboró con artistas como Jennifer López, Becky G, CNCO, Manuel Turizo, 50 Cent, Luis Fonsi, Ana Mena y muchos más.

Su abordaje musical lo llevó a abrazar el latin pop, pero es ahora con esta nueva canción que se atreve a meterse de lleno al pop rock y a mirar con gratitud al nuevo amigo que tiene, Sebastián Yatra, de quien ha aprendido mucho en el proceso, no solo musicalmente sino como humano.

Así, dos de los artistas más importantes de la actualidad musical en español se unieron en una potente colaboración en la que cantan al desamor en clave de pop rock, donde profundizan en el sentimiento de estar enamorado y no ser correspondido, con el que muestran un lado muy vulnerable.

“Hay veces en que uno simplemente tiene que entender que no todo es como uno quiere y hay que aceptarlo. Se queda uno un poco frustrado pero sé que hay mucha gente que se puede sentir identificada con esta canción, que habla de esos amores que no son correspondidos, donde uno va detrás y la persona no cede, hay que entenderlo”, manifestó Abraham.

Ya hablando de lo musical, afirmó que se han “arriesgado en hacer un género completamente diferente, que le da como más fuerza al mensaje que lleva la canción, porque es un pop rock. Nosotros nunca habíamos hecho ese rollo, yo por lo menos no, pero Seba sí tuvo algunas cosillas. Así hemos roto un poco los estereotipos de lo que está pasando ahora con los artistas, yo creo que el que no arriesga no gana y creo que hemos hecho algo diferente, creemos que a la gente le está gustando mucho”, pensó.

Un proceso de creación y crecimiento

Abraham contó que con Sebastián ya tenían muchas ganas de colaborar, pero sentían “que la canción no llegaba”, por lo que supieron respetar al tiempo y al paso de los años, para no traicionar al deseo de presentar algo genuino.

“Un día tuve una luz de inspiración y le muestro la canción. Me escribe y me dice: me has hecho llorar, estoy con las lágrimas por toda la cara y necesito cantarla contigo. Me dijo también: es la primera vez que trabajo con un artista que me compone la canción, me graba mis propias voces y me produce el tema y es verdad, joder que me gusta tanto lo que hago que es inevitable involucrarme en todos los procesos creativos que conllevan hacer una canción”, refirió.

No obstante, aseguró que en el proceso la canción fue creciendo porque Yatra también “aportó muchísimo a la creación”. “Sin él no hubiera sido lo mismo. Lo que es la esencia del tema él la evolucionó mucho e hizo que tuviera un feeling mucho más especial cuando compuso su verso. Juntos en el estudio le dimos forma a la canción, ahí fue que terminamos de hacerla hit, de nosotros sentirla como un boom para la gente. Porque hasta que una canción no esté ready al cien por cien, no me atrevo a sacarla. Él puso como la guinda del pastel. Cuando nos juntamos para terminarla y darle forma fue fundamental su aportación. Estoy muy agradecido con él por hacer este tema conmigo; él sabe que lo admiro y estaba deseando hacer algo juntos”, confesó.

El artista mencionó que compartieron momentos muy “bonitos” no solo en cuanto a la creación sino también en lo cotidiano. “Obviamente hablamos mucho de música y de la canción, pero también nos tomábamos mucho tiempo de sentarnos en el sillón de mi casa y hablar de cosas que no tenían nada que ver con la música”, rememoró.

Explicó que les gustaba “filosofar mucho de la vida”. Yatra “me preguntaba cómo estaba yo por dentro, yo le preguntaba a él; sentí que personalmente teníamos muchas cosas en común y me dí cuenta de lo buen psicólogo que era él, cuando me abrí con lo mío, con mis cosas mentales me ayudó muchísimo, me recomendó muchos cosas que él hace que me podían ayudar con la ansiedad, fue un momento guay porque sentí que conectamos fuera de la música ya como dos seres humanos”, reconoció.

Agradeció también el hecho de poder conectar con una persona que “se dedica a lo mismo que tu”, ya que, según explicó, puede “enter muy bien lo que vivo”. “Es una forma de conectar con alguien que te entiende y eso no se ve todos los días. Me llevo de esta colaboración no solo una canción con un artista que admiro sino también me llevo un colega que querré conservar para siempre”, dijo.

Asimismo, aseguró que ambos tienen claro que “pase lo que pase con la canción, ya la amistad siempre va a quedar intacta, cantemos o no la cantemos, funcione o no funcione, nos quedamos con este momento que nos ha ayudado a conocernos y a conectar mucho más. Claro que ojalá el tema tenga el éxito que deseamos y que le guste a la gente. Pero primero ha sido la conexión y es lo que me llevo, ha sido lo más bonito de trabajar con él”, señaló.

La música como salvavidas

Así Abraham Mateo continúa disfrutando de todo lo que le da la música, con principal énfasis en estas conexiones y en la forma en que este arte lo sostiene. “En muchas ocasiones la música me ayudó a superar, qué se yo, cualquier mal de amores, cualquier situación familiar que no esté bien, momentos delicados, complicados, la vida de uno personalmente en el día a día”, observó.

“Pienso que la música es la mejor compañera para refugiarse y para salir de cualquier cosa. De hecho es un regalo usarla ya no solo para eso. A mí siempre me ha gustado colaborar y aportar con ONGs y cosas así también solidarias, así puedo aportar mi granito de arena ya sea donando los beneficios de alguna canción. Me gusta mucho hacerlo desde pequeñito”, aseguró.

Finalmente, subrayó que “la música es lo más poderoso que hay, es el único lenguaje universal que tenemos los seres humanos que se puede entender en cualquier parte del mundo, es una forma muy bonita de transmitir y de incluso ayudar a gente que necesita, es algo terapéutico ya no solo hacerlo para los demás sino para uno mismo, realmente yo no podría vivir sin música y me atrevería a decir que nadie”.