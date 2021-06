Cuestionan mala calidad de obra de la Gobernación del Alto Paraná ejecutada en Santa Rosa del Monday

La obra del nuevo palacete municipal fue tema de debate en sesión ordinaria, a raíz de que supuestamente la estructura no estaría en buenas condiciones. Los ediles reclaman que el piso no está nivelado, que hay filtraciones y que dentro de las instalaciones entra agua cuando llueve.

La concejal colorada, Leila de Ely, indicó que visitó la construcción y que sin ser ingeniera a simple vista pudo notar que no se hicieron bien los trabajos. “No sé de quien es la culpa, pero el responsable tiene que venir a ver la obra, nuestro distrito y nuestra gente no se merecen”, dijo.

Por su parte, el edil Rogerio Schoffen (ANR), refirió que la intendencia, a través de sus ingenieros, debe exigir que la obra esté mínimamente en condiciones. Responsabilizó del problema a una mala proyección de la municipalidad.

Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Servicios Técnicos SRL, que bajo la representación legal de José Pablino Carmona Garayo, firmó contrato con la Gobernación del Alto Paraná el 18 de octubre del 2019. La inversión es de G. 1.338 millones, de los cuales G. 1.200 millones ya fueron abonados. Mediante la modalidad plurianual la fuente de financiamiento fueron los recursos institucionales.

Respecto a los reclamos de mala calidad de los trabajos, la intendente María Victoria Salinas (ANR), indicó que la obra aún no fue entregada, por lo que se están haciendo las correcciones correspondientes. “Se está trabajando por ejemplo en el piso y algunas cositas que no estuvieron bien, el cielorraso también se está cambiando”.

Agregó que la estructura será de tres niveles, pero que la obra de la gobernación abarca solamente el primer piso. Expuso que el gobernador Roberto González Vaesken (ANR) se comprometió en continuar, pero como eso no quedó consignado en documentos lo más probable es que la municipalidad incluya en su siguiente presupuesto.

Por su parte, Miguel Restaino, secretario de Obras de la gobernación, dijo que hasta el momento no constataron ninguna irregularidad y que los cuestionamientos tendrían trasfondo político.

“Nosotros estamos haciendo las verificaciones, no recepcionamos aún esa obra. En un principio cuando la obra no estaba aun concluida seguramente hubo alguna filtración, no es que la obra filtra totalmente, se hicieron las correcciones necesarias, esa obra está en condiciones, más bien yo creo que es una cuestión política, les están dando un tinte político”.

Añadió que si hay cuestiones que mejorar serán exigidas a la contratista y que las próximas semanas se daría la recepcion definitiva.

En tanto, llamamos al número de la empresa Servicios Técnicos SRL, para escuchar su versión al respecto. Al preguntar por José Pablino Carmona Garayo, nos dijeron que ya no trabaja allí desde hace un año y que la encargada sería María Ruiz Díaz, quien no se encontraba en ese momento. Dejamos registrado un número de contacto, pero no tuvimos retorno.