Trabajadores de eventos exigen cobros por servicios prestados durante celebraciones del 63° aniversario de Ciudad del Este

Los trabajadores que son de empresas de sonido, palco, iluminación, decoraciones, entre otros habían sido contratados por miembros de la comisión organizadora. La misma que estaba presidida por Alejandro Anisimoff había quedado con una deuda de G. 300 millones, pero luego se pagó una parte y quedan pendientes más de G. 200.000.000.

El presupuesto original para el festejo era de G. 1.250 millones, pero con la inclusión de un concierto internacional en la agenda de actividades, la suma del gasto trepó a unos G. 2.000 millones.

La comuna esteña, bajo gestión del intendente Miguel Prieto Vallejos (MCDE), aportó G. 1.270 millones, la Itaipú G. 298 millones y la Gobernación de Alto Paraná, a cargo de Roberto González Vaesken (ANR, Indep.), abonó G. 100 millones. Se juntaron G. 1.668 millones, pero no fueron suficientes para saldar toda la deuda.

Desde la comisión reconocieron varias veces la deuda pero nunca se hizo el pago por lo que los afectados ahora están en vigilia permanente. Montaron una carpa y colocaron carteles alusivos a la falta de cobros.

Durante los festejos de este año nuevamente hubo varias promesas de pago pero no se concretaron. El intendente Prieto había explicado en su momento que la comuna no puede asumir una deuda que no le corresponde pero se había comprometido de ver la forma de pago.

Marcelo Leiht, uno de los afectados por la deuda, contó que tiene un saldo de G. 54.000.000 por servicios de musicalización. “Hace más de un año fuimos farreados por los miembros de la comisión del 63° aniversario que deja más de 200.000 de guaraníes. Estamos pasando muy mal por la pandemia y lo único que queremos es cobrar”, expresó.

El 3 de marzo pasado, algunos miembros de la comisión presentaron una rendición de cuentas y reconocieron la deuda y alegaron que tenían el compromiso de más aporte por parte de Itaipú y al no concretarse la transferencia, no pudieron cumplir con todos los compromisos.