Concejales pidieron coima de G. 20 millones para alzar pasaje, según transportista

El pasado viernes 16 de julio, la Junta Municipal aprobó el reajuste de la tarifa del pasaje de G. 2.900 a G. 3.500 con los votos de los concejales Miguel Coronel (ANR, cartista), Alejandro Zacarías (ANR, cartista), Perla Rodríguez de Cabral (ANR, cartista), Neri Chávez (ANR, cartista), Juan Ángel Núñez (ANR) y Herminio Corvalán (Tekojoja).

En el mismo día, poco antes de la sesión extraordinaria convocada, el polémico concejal Celso Miranda “Kelembu” (ANR, cartista) inició una conversación con Nelson Rojas, titular del gremio de los transportistas. Tras la aprobación de la suba del pasaje, difundió una grabación de la charla.

En el inicio del audio se escucha cuando Rojas cita a los concejales ya presentes para la sesión. Consultado si entregó una propina, respondió que no y que están a la espera del resultado del estudio del pedido de los transportistas.

En ese sentido, el gremialista se quejó de sus colegas empresarios del transporte interurbano por no colaborar para las propinas y dijo que solo juntaron G. 15 millones, mientras que el presidente de la Junta, Neri Chávez, supuestamente pidió G. 20 millones.

Seguidamente, Rojas dijo que el martes, tres días antes de la aprobación del reajuste, la presidenta de la comisión de Legislación de la Junta, María Portillo, le habría dicho que se conseguiría la suba del pasaje.

En otro momento, el titular de Asetrapace mencionó que también se reunió con el concejal Corvalán y dijo que también le darían algo. Refirió que Portillo presuntamente le había llamado y le habría pedido que no entregué toda la coima a Chávez. “No entregue mi parte”, habría solicitado la edil.

En la parte final de la grabación, Rojas comentó que debe entregar la millonaria propina al presidente de la Junta, Neri Chávez.

Transcripción del audio

NR: Nelson Rojas

CM: Celso Miranda

NR: María (Portillo) ya vino, (Miguel) Coronel, está Perla (Rodríguez de Cabral), está (Herminio) Corvalán

CM: qué tal, vos ya diste (la coima) a ellos (concejales)

NR: no, sobre el resultado

CM: está bien eso. Cuánto le vas a dar

NR: No colaboraron la gente del interurbano. Nosotros 15 (millones de guaraníes) lo que tenemos, pero debemos completar el pedido, porque él (por Neri Chávez) tiene que convocar (la sesión) y me pidió 20 (millones de guaraníes). El martes, a la tarde, presidenta (de Legislación, María Portillo) dijo que va a manejar y que va a conseguir (la suba del pasaje)

CM: presidenta dice

NR: presidenta

CM: ¿y con Herminio hablaron?

NR: sí hablamos

CM: con los dos

NR: sí, con los dos

CM: ¿y aceptaron 20?

NR: ellos vinieron, como presidente. Pero Herminio en su estilo de siempre …(una parte no se entiende)… y su mano ahí

CM: que no les dice, pero coloca su mano en tu bolsillo

NR: sí. Con Herminio todo tranqui, nosotros le vamos a dar algo. María me llamó también ahora y no quiere que le dé todo (al presidente de la Junta Neri Chávez) y no sé qué voy a hacer.

CM: ¿todos te dicen que no de todo?

NR: María me llamó: no entregué mi parte. Lilian (González de Aguinagalde), ayer conversamos. Pero no sé qué vamos a decidir, si le damos nomás ya (G. 15 millones) y después entregamos el resto (G. 5 millones). Los empresarios del interurbano, de Presidente Franco, plagas, no le podemos sacar nada y no colaboran con nosotros

CM: van a dar 20 entonces

NR: vamos a dar, pero no tenemos todo. Voy a hablar con María, el resto (G. 5 millones) para dar a Corvalán. Al presidente de la Junta tengo que dar

Los concejales que aprobaron el reajuste del pasaje fueron denunciados en la Fiscalía por supuesta lesión de confianza. Los accionantes Iván Airaldi Franco y Orlando Paiva, aspirantes a intendente y concejal respectivamente del PLRA, alegaron que el servicio prestado por los transportistas no condice con el precio del pasaje reajustado.

El intendente interino, Hugo Ávalos Benítez, vetó la suba del pasaje. El expediente se encuentra nuevamente en la Junta, donde se requiere de ocho votos para ratificar el aumento de la tarifa.

El concejal Corvalán, quien aspira al rekutu, consideró la divulgación del audio como una jugada política en este año electoral y aseguró que no recibió propina alguna para aprobar el reajuste. Anunció que se ratificará en su postura, al sostener que la decisión, si bien es impopular, se debe al incremento del precio del combustible.

Corvalán también desacreditó a “Kelembu”, a quien acusó de chantajista. Dijo que Miranda supuestamente le pidió G. 20 millones para no embarrarlo en el audio. “Me pueden revisar con lupa e investigar. No tengo nada que esconder”, añadió.

Intentamos comunicarnos vía telefónica con el empresario Rojas y los concejales Chávez y Portillo, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar su versión.

La semana pasada, otro audio difundido salpicó al presidente de la Junta, Neri Chávez, y al intendente interino, Hugo Benítez Ávalos, en un supuesto esquema de coimas para la aprobación de licitaciones. Ambos se llamaron a silencio sobre el escándalo.