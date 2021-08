Denuncian que vacunatorio cerró durante tres horas y la gente quedó a la intemperie

La Décima Región Sanitaria anunció que el polideportivo municipal Don Carlos Barreto Sarubbi del barrio Pablo Rojas de Ciudad Este estaría habilitado este sábado de 00:00 a 17:00 para la aplicación de la segunda dosis anticovid de Astrazeneca, Moderna, Hayat Vax (Sinopharm) y Covaxin.

A fin de completar el esquema anticovid, una gran cantidad de personas acudió al mencionado lugar en horas de la noche y madrugada, teniendo en cuenta que el autovac del Parque Lineal se encuentra cerrado.

En el polideportivo la fila mayormente se forma “al aire libre”, a la intemperie y en medio del frío, solo quienes están a pasos de la puerta de acceso al predio quedan resguardados por un techo.

Ciudadanos que fueron a las primeras horas de este sábado al polideportivo denunciaron que los portones se cerraron a las 04:00 y ya no se dejó entrar a ninguna persona hasta las 07:00. “Una vergüenza, desde las cuatro de la mañana no entra ni un sola persona en el polideportivo municipal, no abren el portón. Hay muchísima gente aguardando; además, personas de edad sin ninguna protección con este fresco y humedad están afuera”, refirió una persona cuya identidad pidió no publicar.

Con respecto a esta situación, el director del Hospital Regional de Ciudad del Este, doctor Federico Schrodel, indicó que tuvieron que cerrar el acceso para organizar el cambio de guardia y terminar de vacunar a y unas 200 personas que se encontraban en el interior del predio, entre otros factores.

“Tuvimos que cerrar la puerta para que no ingresen más y tratar de vacunar a todas esas personas que estaban adentro, que eran aproximadamente 200; queríamos que se vacunen todos y hacer el cambio de guardia”, dijo el galeno y aseguró que no se paró la aplicación de las dosis.

Sostuvo que para el cambio de guardia, que en este caso corresponde a diez brigadas de vacunadores, se tiene que realizar un conteo general de la cantidad de biológicos que quedan. Agregó que también se presentó mucha gente de la que esperaban, que se aplicó su primera dosis en otros departamentos, lo que provocó un inconveniente al momento de cambio de las brigadas, entre otros problemas.