En medio de acusaciones mutuas, intendentables de Ciudad del Este debaten propuestas

Con la finalidad de conocer las propuestas y proyecciones de los candidatos, la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este y el Consejo de Desarrollo Económico y Social del Este (Codeleste) organizaron el debate de intendentables que giró en torno a ejes temáticos como transparencia, urbanismo, imagen ciudad, turismo, transporte público y comercio.

Los postulantes invitados fueron Miguel Prieto (MCDE), Iván Airaldi (PLRA), José Ayala Cambra (PPQ), Ever Rojas Borja (PJ) y Ulises Quintana (ANR). Este último no se presentó alegando problemas leves de salud.

El debate se desarrolló en medio de incidentes, principalmente entre los candidatos Prieto y Ayala Cambra, así como de sus respectivas “hinchadas”. Inicialmente fueron acusaciones “entre líneas” que fueron subiendo de tono, convirtiendo el debate, por momentos, en una discusión.

José Ayala Cambra durante su alocución sobre urbanismo hizo alusión a que las proyecciones actuales están alineadas al cumplimiento de objetivos personales de las autoridades de turno. “Si quiere construir un empedrado frente a la casa de su correlí le construye y si quiere construir una costanera frente a su casa quinta construye y nadie puede decir nada”, dijo en referencia directa a que la costanera, inaugurada hace pocos meses, está ubicada frente a una propiedad de Miguel Prieto.

A su turno, éste respondió que es muy fácil “hablar lindo” y “recordó” épocas de cuando ambos eran estudiantes en la Universidad Nacional del Este. “Es muy fácil venir a hacerte el ídolo siendo que ni siquiera un centro de estudiantes pudiste retener y perdiste, será imposible llevar adelante un municipio, si un centro de estudiantes en el 2013 no pudiste llevar adelante”.

En otra intervención, el candidato patriaqueridista dijo no estar de acuerdo con Prieto en su apreciación de que para fortalecer el turismo habría que liberar la marihuana. El exintendente respondió y fue ahí que el debate empezó a aumentar el tono de su intensidad.

“Quería aclarar algo sobre el tema de la marihuana, es muy fácil decir estar en contra de eso, sin embargo el partido, la campaña, está siendo financiada por un partido que es salpicado por el tráfico internacional de cocaína, entonces me parece demasiada hipocresía por parte de algún candidato (sic)”.

Al ritmo del “ping pong”, Ayala Cambra pidió la palabra, a lo que el moderador Luis Dávalos le preguntó: “¿Se sintió aludido usted señor José Ayala?”

Éste pidió a Prieto que tenga la valentía de exponer con pruebas y que dé nombres, a quien específicamente se refiere. “Es muy fácil decir disparates y que diga ahora públicamente a quien se refiere, si a Iván, a Ever o a mi, que no sea cobarde, que demuestre con pruebas, que no hable al pedo, que no sea un charlatán”.

El exintendente tomó nuevamente el micrófono indicando que si su jefe de campaña lo libera hoy publicaría los nombres. Inmediatamente desde el público de adherentes de Patria Querida lo llamaron cobarde y se inició un breve desorden en la sala.

“No somos cobardes, cobardes ustedes que se venden al Partido Colorado, cobardes ustedes que se alquilan, mientras nosotros peleamos, todo el tiempo se unen el Partido Colorado y nos atacan. Y tenemos pruebas de eso. Nos tratan a nosotros de cobardes, cobardes son ustedes que se alquilan, no tienen vergüenza en la cara”, dijo exaltado y señalando por momentos a la senadora Nani Arrúa que se encontraba entre el auditorio.

El presentador pidió bajar los decibeles para poder continuar con el debate. Sin embargo, a su turno, el candidato liberal, Iván Airaldi, pidió a Miguel Prieto que sea responsable con sus acusaciones y agregó que se sintió ofendido por esos dichos, por lo que pidió permiso para retirarse. A pedido del presidente de la Cámara de Comercio, Said Taigen, finalmente continuo hasta culminar el encuentro.

Las propuestas

A partir de ese momento cesaron los incidentes y el debate prosiguió su curso normal.

Miguel Prieto basó su ponencia, mayormente en exponer los logros de su gestión, como la creación del impuestómetro, que consiste en una pantalla que expone prácticamente en tiempo real el dinero que va ingresando a las arcas municipales, los casi G. 3.000 millones en intereses bancarios que recibió la institución y la recuperación de la terminal de ómnibus. Se jactó de haber respondido todas las consultas de acceso a la información pública, entre otros.

Indicó que están trabajando en un anteproyecto del plan de reordenamiento territorial, en digitalizar las dependencias comunales y que en una próxima gestión se enfocarán fuertemente en erradicar a los pirañitas que estafan y asaltan a los turistas.

Por su parte, José Ayala Cambra, propuso la aplicación de una herramienta denominada MECIP (Modelo Estandar de Control Interno de Instituciones Públicas), que es obligatorio, pero no se utiliza y que tiene como fin garantizar la transparencia y la buena gestión.

Habló de la falta de planificación y el crecimiento desordenado de la ciudad en base a la improvisación. Mencionó que un plan de ordenamiento urbano territorial y otro desarrollo sustentable municipal son instrumentos fundamentales de gestión de desarrollo urbano.

En cuanto a la competitividad para atraer a los turistas, expuso que se debe pensar en Ciudad del Este como una marca, que obedezca a la funcionalidad en brindar una buena experiencia al turista y se trabaje en mejores precios.

Sobre el punto del transporte público manifestó que éste actualmente opera en función los empresarios y no a las necesidades de la ciudad, por lo que propone que una empresa o un consorcio se encargue de este servicio y que apuestan a la movilidad de vehículos eléctricos.

A su turno, Iván Airaldi, expresó que en materia de transparencia una pantalla de ingresos no solucionan los problemas y que se debe trabajar en un sistema de acceso fácil, integro y por sobre todo que al contribuyente le sea fácil de interpretar.

Hizo énfasis en la carencia de infraestructura adecuada y la gran diferencia que existe al otro lado de la frontera, o sea Foz de Yguazú. El turismo de compras es la fortaleza de la ciudad, pero que hoy se ve amenazado.

Consideró importante la desarrollar productos turísticos que puedan integrarse a los atractivos que ofrecen Foz y Puerto Yguazú. También hizo mención al planteamiento de habilitar el duty free, añadiendo que si la informalidad y el desorden fuese resultado del éxito la capital departamental hoy sería Dubai.

Entretanto, Ever Rojas Borja, planteó la transformación total de Ciudad del Este, con la conformación de un departamento técnico económico para el desarrollo de políticas públicas claras y transparentes. Agregó que económicamente no se puede depender del humor de las autoridades del gobierno nacional y de la Itaipú; y que la captación de fondos internacionales es una opción.

En cuanto al turismo dijo que hay que potenciar la feria municipal, el mercado de abasto y que se necesita de un centro gastronómico y de un espacio donde se puedan realizar evento culturales. Expresó que hay recursos para eso, solo faltan planificación y voluntad.

En lo que respecta a transporte público proyectó que las calles deben estar asfaltadas con estándares de calidad para que los buses tengan una larga duración, unificar el servicio a una sola empresa, el billetaje electrónico y un botón de pánico para casos de inseguridad.

Sobre la ley de competitividad fronteriza, sostuvo que un equipo técnico se encargará de acompañar y luchar con los comerciantes por su aprobación, ya que asegura será muy beneficiosa para la región.

La actividad tuvo lugar en la sede de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, ubicada en el barrio Boquerón. El local estuvo repleto de público.