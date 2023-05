Con fervor religioso, Minga Guazú honra a su protectora María Auxiliadora

La fiesta de la Virgen María Auxiliadora es una de las actividades más resaltantes de la calendario anual en Minga Guazú. Como todos los años, este 2023 se vivieron días previos de novenario, con el rezo del rosario y misas diarias, que se desarrollaron bajo el lema “Caminando con María para ser fermento de un nuevo Paraguay”.

Participaron fieles de parroquias de distintos puntos del décimo departamento, como Juan E. O’Leary, Yguazú, Raúl Peña, Iruña, Naranjal, Itakyry, Minga Porã, Mbaracayú, Hernandarias, Ciudad del Este, Presidente Franco y otros, considerando de María Auxiliadora también es considerada protectora del Alto Paraná. Los productores también le rinden honor por ser patrona del agro.

En la víspera de esta festividad, una gran cantidad de fieles protagonizó la tradicional peregrinación que partió de la iglesia Don Bosco del Km 16 Acaray y siguió trayecto por la ruta PY02. La procesión, encabezada por la imagen de la virgen, tuvo como destino la parroquia de María Auxiliadora, situada en el Km 20.

Lea más: Habilitaron museografía del santuario de María Auxiliadora

Posteriormente, en horas de la noche, la feligresía minguera acompañó la serenata a su santa patrona en la explanada del templo. A lo largo del novenario, emprendedores locales tuvieron la oportunidad de generar un ingreso extra con la realización de una feria de varios rubros.

En la misa central de este miércoles, oficiada por el obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, monseñor Guillermo Steckling, éste centró su homilía en el auxilio que se recibe de María y Dios. Refirió que los cristianos pueden sufrir, pero que basta gritar auxilio a María para que ella acuda al socorro.

Agregó que no han desaparecido los males del mundo, que se reza por la salud, pero no todas las enfermedades se curan, se puede decir no a la injusticia o al odio y sin embargo hay pobreza o guerras.

“Miremos la palabra de Dios, miremos a nuestra madre para saber en qué consiste el auxilio que indica su nombre y cómo uno alcanza este auxilio”, señaló.

Manifestó que Dios siempre tiene maneras diferentes de escuchar las súplicas y que a través de la oración a los cristianos se les devuelve la paz, se les da consuelo y les libera de las ataduras. “Este es el auxilio que podemos esperar de Dios y de la Virgen María”, resaltó.