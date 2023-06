Trabajadores de cargas y encomiendas viven en zozobra por la ola de asaltos

Los robos y asalto a trabajadores de encomienda es cada vez más insostenible en Alto Paraná, según los afectados que recurrieron hoy a una movilización para exigir más seguridad. La principal queja es contra los organismos de justicia por la pronta liberación de sospechados y demora en las investigaciones.

Los afectados se concentraron en la plaza La Paz de la zona céntrica de Ciudad del Este e hicieron una caravana hasta la rotonda del Km 333 (ex Km. 10) de la ruta PY 02. En los últimos meses vienen sufriendo sucesivos asaltos, causándoles enormes perjuicios económicos.

Edgar Cáceres, propietario de la carga que fue robada la semana pasada, en San José de los Arroyos y luego hallada en la propiedad del diputado Miguel Cuevas, dijo que sienten mucha importancia. Manifestó, además, que pasan noches sin dormir, monitoreando sus cargamentos hasta que lleguen al destino.

Víctor Arotzarena, otro empresario que recientemente fue víctima de asalto, se quejó del poco resultado de las investigaciones y la falta de recuperación de las mercaderías robadas.

“Clamamos justicia, seguridad y sobre todo celeridad en los procesos de investigación porque no estamos obteniendo ningún tipo de respuesta de las autoridades. Es muy difícil trabajar de esta forma y muchas familias dependen de nosotros, nuestra integridad física y laboral está en riesgo”, expresó.

Norma Ferreira, presidenta de la citada asociación, recordó que habían acordado un protocolo de seguridad con la Policía, para acompañamiento en rutas de Alto Paraná, pero ahora la inseguridad se propagó hasta otros departamentos y zonas periféricas de Ciudad del Este.

Ferreira también cuestionó que los investigadores no lleguen a las cabecillas de las bandas criminales. “Nos llama la atención que no se pueda llegar a los cabecillas, a los autores principales. Eso nos dice que deben tener alguna cobertura de políticos o algo similar. La Fiscalía debe hacer su trabajo, investigar a quien debe ser investigado”, añadió.

Igualmente, Jorge Zelaya, otro de los trabajadores del rubro, pidió al Ministerio Público que no sea complaciente con los maleantes. “La Policía hace su parte, cumple correctamente con nosotros, no podemos quejarnos, pero pedimos que la justicia tenga mano dura con los asaltantes que son detenidos, pero son sueltos en pocos días, y los asaltos no cesan”, acotó.

Los afectados coincidieron en que esta situación le tiene en zozobra permanente, pero afirman que se mantendrán firmes para que no pierdan los empleos.