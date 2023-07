Alto Paraná sigue liderando las cifras de muerte materna

La muerte materna sigue con cifras muy altas en Alto Paraná y en lo que va del año ya se confirmaron 11 casos. El último afectó a una adolescente de solo 16 años.

El 2022 se cerró con 18 muertes maternas y el 2021, en plena pandemia, hubo 45 muertes maternas, de las cuales 34 fueron por covid-19. Ese año hubo un aumento mundial, según los reportes oficiales.

“Alto Paraná siempre lidera en mayor número de muertes, lastimosamente. Estamos un poco alejados de nuestro siguiente nivel de atención, que es Central. Nuestro departamento tiene un solo hospital de tercer nivel de atención, que es el Hospital Regional, y no damos abasto”, explicó la jefa del Departamento de Programa de Salud de la Décima Región Sanitaria, doctora Romina Benítez.

Están trabajando en los planes de acción de prevención para reducir las cifras, aunque en invierno hay una tendencia de que aparezcan los casos de preeclampsia y eclampsia, indicó.

“Es una patología prevenible si la mujer consulta en el primer trimestre del embarazo, si es que se cuida en su preconcepcional, si se detecta a tiempo esos factores de riesgo y si toma la medicación para prevenir las formas graves de las mismas. Estamos trabajando mucho en las capacitaciones para la detección precoz y el inicio precoz de los tratamientos”, añadió.

Actualmente está vigente un plan de reducción de la morbimortalidad de la muerte materna que está implementado desde el 2019. La misma consiste en buscar acciones y actividades para la reducción de los casos, como charlas, clubes de madres, atención integral, entre otros.

El plan fue socializado hace unos días en el Hospital Regional de Ciudad del Este para intensificar las estrategias de prevención. “Por más que haya este cambio de gobierno debemos seguir empleando estas acciones, independientemente de quien esté a cargo para lograr esa reducción de muertes maternas, muertes neonatales, muertes neonatales que son evitables”, añadió Benítez.

Causas evitables de la muerte materna

Las causas evitables de la muerte materna son aquellas relacionadas con el estado gestacional de la mujer, como el embarazo, parto o puerperios. También se incluyen abortos por hemorragias, preeclampsia o enclampsia.

Muchas veces las mujeres no tienen alcance el servicio para hacer una planificación familiar para evitar un embarazo. Como la interrupción voluntaria no es legal en Paraguay, muchas acuden a servicios clandestinos, con todos los riesgos que eso implica.

Quieren reducir la muerte materna

Son causas que se pueden prevenir acercándonos a las pacientes con el cuidado preconcepcional, manejar la patología de base si las tiene, que hace ese momento no sea adecuado para el embarazo. También para el uso de métodos anticonceptivos, añadió la profesional.

Poco alcance a controles prenatales y planificación familiar

La falta de acceso a los programas de planificación familiar y control prenatal son considerados factores fundamentales que impiden el éxito de la lucha contra la muerte materna. En algunos casos hay falta de conciencia de las mujeres en edad fértil y en otras se registran dificultades para acceder a estos servicios.

Una de las dificultades en Alto Paraná es la baja cobertura de salud, considerando la alta demanda que existe. “Nuestra cobertura para el Alto Paraná es baja, nuestras unidades de salud familiar tienen una cobertura del 35%. Tenemos 108 unidades y para los más de 800 mil habitantes no es suficiente”, expresó la doctora Romina Benítez.

Igualmente, en los servicios habilitados no hay personal suficiente y los horarios de atención son limitados, estos déficits se convierten en barreras, indicó Benítez. “Hay mucho territorio que no está cubierto por personal de blanco. No obstante, las muertes maternas afectaron a personas que están cerca de los servicios. Están las que son de lugares lejanos, pero la mayoría residía a poca distancia del hospital”, agregó.

Es una tarea de todos

A decir de los profesionales de la salud, la lucha contra la muerte materna no es un trabajo solo para el Ministerio de Salud, sino debe ser interinstitucional y multidisciplinario.

“Tenemos que trabajar tanto con las escuelas, las universidades, con las municipalidades y la Gobernación. Juntos tenemos velar para que no tengamos más muerte materna. Dentro mismo de la institución no es solo el rol de la ginecóloga o la obstetra, también tiene que ser con todas las especialidades, la atención debe ser integral y no solo por órgano o sistema”, finalizó Benítez.