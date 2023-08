Vecinos de Minga Guazú exigen cumplimiento de promesas de obras complementarias

Los pobladores del Km 20 Acaray de Minga Guazú se manifestaron frente a la futura penitenciaría regional, para exigir la ejecución de las obras complementarias. Los vecinos pretendían reclamar al propio presidente Mario Abdo Benítez, quien según su agenda iba a visitar el lugar, pero finalmente se canceló su presencia.

Lea también: Millonaria obra de penitenciaría de Minga Guazú en estado de abandono

Los vecinos instalaron un campamento y pasacalles alusivos a los reclamos para insistir en sus pedidos. Alcides Noguera, uno de los lugareños, dijo que hay preocupación de la comunidad debido a la falta de cumplimiento por parte del Gobierno en las obras complementarias prometidas con la instalación del centro penitenciario.

Mencionó que se había prometido el asfaltado de 6 kilómetros de la conexión de la ruta PY02 hasta la penitenciaría, suministro de agua potable, iluminación y mejoras en el sistema eléctrico.

Según Noguera, a pesar de estas promesas, hasta la fecha no se ha visto avance significativo en estas obras. En particular, destacó que la pavimentación que se está realizando no cumple con los estándares esperados, ya que no se está utilizando el asfalto de calidad que se había pactado.

Por su parte, Blas Báez, otro morador de Minga Guazú, recordó que la comunidad inicialmente aceptó la instalación del centro penitenciario con la esperanza de que estas obras complementarias mejorarían la calidad de vida. No obstante, hasta el momento, la falta de progreso en estas áreas ha generado descontento y frustración entre los vecinos.

Le puede interesar: Se harán nuevas licitaciones para completar la penitenciaría de Minga Guazú

Tras unas cinco horas de movilización, los moradores levantaron la movilización al enterarse de que la visita del presidente de la República fue cancelada.

Recepción de obra de la penitenciaría

El ministro de Justicia, Daniel Benítez Romero, recibió las obras civiles de la penitenciaría regional de Minga Guazú, por parte de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Inicialmente, estaba previsto el acto con presencia, además del presidente Abdo Benítez, del ministro del MOPC, Rodolfo Segovia, y del director de Itaipú, Manuel María Cáceres, pero estas autoridades no asistieron al acto.

Capacidad para 1.235 internos

La nueva penitenciaría regional es una obra encarada por el MOPC mediante una licitación de G. 81.218 millones adjudicada al Consorcio AGB-Tocsa. El reclusorio tiene una capacidad para albergar a 1.235 internos en módulos convencionales y de máxima seguridad.

Le puede interesar: Urgen traslado de la cárcel de Ciudad del Este a Minga Guazú

En un reporte del Ministerio de Justicia se informó que el centro penitenciario está diseñado para albergar exclusivamente a personas condenadas. Esta situación plantea una nueva problemática, ya que la mayoría de los reos de la penitenciaría regional de Ciudad del Este no son condenados.

El penal de Ciudad del Este cuenta con una estructura para unos 500 internos, sin embargo, registra más de 1.000 reos.