Video: Lo que dijo en su defensa la influencer Eli Villagra, tras tiros al aire

La influencer Eli Villagra, conocida como “Barbie”, dijo que se puso a disposición de las autoridades y contó su versión referente a los disparos al aire que efectuó esta madrugada en Ciudad del Este. El incidente quedó grabado en un video que viralizó en las redes sociales.

Villagra dijo que está desconcertada y reconoció que actuó de forma inconsciente, y mencionó que se encuentra arrepentida por los tiros al aire libre.

Luego expuso la razón por la que efectuó el primer disparo. “Yo pensé que era arma de viento. Entonces me dijeron para probar y probé, y me asusté”, manifestó.

En la grabación también aparece un joven que incitaba a la influencer a gatillar el arma y en un momento dado incluso agarra con ella la pistola para efectuar más tiros.

“Se puede observar que el segundo disparo yo ya no disparé, yo no gatillé, me negué rotundamente”, reforzó la influencer.

Villagra igualmente sostuvo que no estaba bajo los efectos del alcohol y que ella no consume bebidas alcohólicas.

No conoce a acompañante

En otro momento, la influencer reflexionó sobre su conducta y afirmó que esta experiencia le servirá para evitar inconvenientes similares. Consultada sobre la identidad del joven que aparece en el video, dijo que no lo conoce.

“Solamente pensé que era un arma de viento y quería probar si era. Por eso fue en un baldío, no fue en un lugar donde sea riesgoso y miramos bien dónde disparar. En ningún momento fue con mala intención. Yo me pongo también en el lugar de otra persona, imagínate una bala perdida que venga hacia mí o hacia mi familia”, refirió.