Este lunes marcharán contra la ola de inseguridad en Ciudad del Este

Ante la imparable ola de inseguridad que se siente en Ciudad del Este, el intendente Miguel Prieto anunció una manifestación para exigir mayor reacción de la Policía, a realizarse mañana lunes. La convocatoria está marcada para las 8:00, frente a la municipalidad, desde donde partirán hasta la Dirección de Policía del Alto Paraná.

Llevarán sus reclamos y clamor de más seguridad, a causa de los diferentes hechos delictivos de que azotan a la ciudadanía. A través de sus redes sociales, el jefe comunal cuestionó duramente el actuar de la Policía.

“Todos los días hay inseguridad y están matando a gente inocente, yo no sé qué está haciendo la Policía, realmente no veo, capaz que estén haciendo algo, pero no es suficiente”, expuso. Pidió que la institución policial reaccione para que “pare esta ola de asaltos, queremos mayor seguridad para la gente trabajadora”.

Dijo que personalmente está harto de esta situación e insistió en que no ve una reacción firme por parte de la Policía y añadió: “Para mí la Policía que no reacciona es cómplice y no queremos cómplices acá, la gente trabajadora quiere seguridad, quiere estar segura, estar tranquila, por eso tomamos esta decisión de manifestarnos”.

Invitó a todos los ciudadanos que quieran sumarse a participar de la movilización. Anunció que en la municipalidad solo habrá atención en el departamento de Recaudaciones, ya que los funcionarios de las demás dependencias acompañarán la actividad.

La reacción de intendente se da luego de la muerte de un comerciante, en el barrio San Isidro de Ciudad del Este, esta semana, durante un asalto, situación que conmocionó a la sociedad.

Este violento suceso solo se sumó a otros tanto hechos de asaltos, robos y hurtos, que vienen ocurriendo en el Alto Paraná ante la débil reacción de agentes policiales.

Campaña contra “pirañitas”

Ayer sábado, el intendente Prieto también encabezó un operativo de la campaña contra “pirañitas”, que consistió en brindar información a los turistas, a fin de no caer en manos de estos personajes.

La comitiva municipal se movilizó en el microcentro de Ciudad del Este entregando afiches y advirtiendo a los extranjeros sobre el modus operandi de los “pirañitas”, que se hacen pasar por guías de compras, acercándolos a tiendas con la promesa de conseguir precios ventajosos de los productos que buscan.

Sin embargo, los turistas terminan siendo víctimas de estafas, asaltos, extorsiones e incluso secuestro exprés. Este tipo de hechos se denuncian con mucha frecuencia.