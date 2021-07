Natalia Imbruglia regresa con nuevo single: “Biuld it better”

El nuevo single “Build It Better” es el primer adelanto de su próximo álbum “Firebird”. Aunque no sea intencional, podría tratarse de un mundo que se recupera de una pandemia. Natalie describe el single como “rendirse al caos y ver lo que hay del otro lado es una buena lección de vida. Dejar que algo se derrumbe, y estar de acuerdo con eso, es algo que he tenido que hacer en mi vida, en numerosas ocasiones, pero sobre todo al trasladarme a este disco y convertirme en madre. Así que estoy realmente emocionada con esa canción y con el videoclip, que es una diversión escapista total, lo que el mundo necesita ahora mismo”.

El nuevo álbum “Firebird” fue escrito en una variedad de ubicaciones internacionales junto a Albert Hammond Jr de The Strokes, Romeo Stodart de The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David) y más, tocando temas de independencia, vulnerabilidad, la yuxtaposición de fuerza y fragilidad, revelando el nuevo sentido de confianza de Natalie.

Por el contrario, el álbum fue grabado casi en su totalidad en aislamiento, producido remotamente por Natalie y My Riot con producción adicional de Albert Hammond Jr, Gus Oberg (The Strokes, Albert Hammond Jr) y Romeo Stodart (The Magic Numbers).