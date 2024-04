Cuidado con la cintura grande: consecuencias de la grasa acumulada en la zona abdominal

La grasa acumulada en la zona abdominal trae consecuencias que sobrepasan el problema de no caber dentro de los pantalones. Un estudio de la Clínica Mayo (EE. UU.) ha demostrado que las personas delgadas, pero con barriga tienen más probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares.

Los hombres y mujeres con cinturas de gran circunferencia tienen mayor tendencia a morir jóvenes y son más proclives a fallecer por afecciones como la enfermedad cardíaca, los problemas respiratorios y el cáncer, después de considerar el índice de masa corporal, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la actividad física, según el estudio realizado por la Clínica Mayo.

El tamaño de la cintura está tan vinculado con el corazón que, incluso, se ha cuantificado cuánto sufre este órgano a medida que se ganan tallas. En concreto, se sabe que el riesgo coronario aumenta un 40 % si la cintura supera más de 14 centímetros la medida recomendada (88 centímetros en el caso de las mujeres y 102 centímetros en los hombres).

Esto ocurre porque esta grasa va afectando al corazón lentamente y desde varios estos frentes.

Qué pasa si tengo la cintura muy grande

La presión sube. Cuantos más kilos sobran, más riesgo hay de tener hipertensión. Un estudio de la American Dietetic Society advierte que la predisposición aumenta aún más con un mayor perímetro de cintura que con el peso.

Hay más riesgo de padecer diabetes. La grasa visceral (la que se acumula alrededor de los órganos del abdomen) libera al torrente sanguíneo hormonas como la resistina, que disminuye la capacidad que tiene la insulina de convertir la glucosa en energía. En ratones se ha comprobado que aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y cardiopatías.

Aumenta el colesterol “malo”. Es otra de las consecuencias de almacenar demasiado tejido graso en el organismo. El aumento en los niveles de colesterol HDL también eleva el riesgo coronario. Los estudios han demostrado que si esta grasa se almacena, sobre todo, alrededor del estómago, el riesgo es mayor.

Qué es el índice cintura-cadera y cómo se calcula

El índice cintura-cadera es una fórmula aritmética muy sencilla que ayuda a saber cómo se distribuye la grasa en el cuerpo. Seguro que ya sabés si te sobra peso, pero con este cálculo descubrirás, además, si ese sobrepeso es especialmente peligroso; es decir, si se concentra en el abdomen.

Cómo se calcula. Con una cinta métrica, medí primero la cintura y, luego, la cadera. Dividí la primera cifra entre la segunda: el número que obtendrás es el índice cintura-cadera (ICC). Si la cifra es superior a 1 (en el caso de los hombres) o a 0,9 para las mujeres, significa que hay riesgo coronario.

Para hacerlo bien. Tomá las medidas sin ropa y frente a un espejo. El metro debe estar bien colocado para obtener la cifra correcta. Medí la cintura justo por debajo de la última costilla. Para medir la cadera, pasá la cinta alrededor de la zona más amplia, más o menos por la mitad de los glúteos.

Consejos para reducir la panza

Con solo perder un 10 % del peso que te sobra, tu organismo recuperará salud. Sin embargo, la grasa que se acumula en la parte central del cuerpo se resiste a desaparecer. En las mujeres, este problema es más frecuente a partir de la menopausia, incluso en aquellas que no solían tener barriga antes.

Estos consejos ayudarán a tener una cintura más saludable y reducir el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares.

1. Controlar el estrés. Por un lado, muchas personas recurren a la comida para calmar la ansiedad; por otro, la tensión hace que el organismo libere más cortisol y esto provoca que aumenten de tamaño las células grasas del abdomen, que son más sensibles a los altibajos hormonales que las de otras partes del cuerpo.

2. Dormir lo justo y necesario. La tendencia a acumular grasa abdominal será mayor tanto si descansa menos de 5 horas cada noche, como si supera las 8 horas recomendadas. Esto se debe a que no dormir el tiempo adecuado, ya sea por exceso o defecto, provoca alteraciones en la insulina, el cuerpo pide glucosa, y se cae fácilmente en la tentación de caprichos dulces y grasos.

3. Desayunar siempre y cenar ligero. Además de necesaria, la primera comida del día tiene un efecto antikilos, el metabolismo se activa, empieza a quemar grasas antes y más rápido, y ese efecto dura varias horas.

La cena, en cambio, no debe ser copiosa. Hay que tener en cuenta que mientras se duerme, el cuerpo segrega hormona del crecimiento (que transforma la grasa en músculo), pero si se come mucho, no se liberan los niveles adecuados, con lo que se acaba acumulando más grasa.