Estos consejos harán que te enamores de tu horno microondas

No todos los hornos a microondas son iguales, y si no conocés el voltaje de su modelo, podrías tener problemas. Muchas comidas preparadas previamente requieren un cierto voltaje para calentar adecuadamente los alimentos; seguir el tiempo de cocción recomendado en las recetas podría dejar los alimentos poco cocidos y posiblemente contaminados, si no los cocinás o calentás con la potencia adecuada.

La mayoría de los microondas de tamaño mediano a grande suelen tener entre 850 y 1,650 W, mientras que los más compactos tienden a estar entre 600 y 800 W. Si no sabés su voltaje, esta simple prueba puede ayudarte a resolverlo:

Si el agua tarda menos de tres minutos en hervir, entonces el horno tiene entre 600 y 700 W.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si tarda tres o cuatro minutos, entonces el horno es de 500 a 600 W.

Y si el agua de la taza tarda más de cuatro minutos en hervir, el horno tiene una potencia de menos de 500 W.

Qué recipientes no usar en microondas

1. Recipientes de plástico fino como los recipientes de comidas para llevar.

2. Contenedores de metal.

3. Los platos y objetos con ribete metálico pueden provocar chispas.

Lea más: Berenjenas al horno microondas: una receta fácil

4. Envases de yogur.

5. Espuma de aislamiento en vasos, cuencos, platos, bandejas.

6. Recipientes de isopor.

7. El papel aluminio puede hacer fuego en el microondas. Solo se usa en pequeñas cantidades para evitar que ciertas partes del alimento se quemen, como los extremos de una pata de pollo, por ejemplo.

8. Las bolsas y recipientes de papel pueden hacer un incendio en el horno.

9. La mayoría de los recipientes de melamina no son aptos para microondas, excepto que digan expresamente lo contrario.

Errores en el uso de microondas

1. Microondear en recipientes de plástico que contienen químicos que pueden filtrarse en los alimentos cuando se calientan.

2. Cubrir el plato con plástico no apto para microondas. Existen unas tapas especialmente diseñadas para este fin.

Lea más: No vas a encontrar un arroz con leche más rápido que este

3. Presionar el botón incorrecto, especialmente al descongelar.

4. Microondear ropa para secarla.

5. Descongelar directamente con la bandeja de isopor y el plástico, un trozo de carne, por ejemplo. Hay que sacarlo del recipiente y colocarlo en uno específicamente apto para micoondas.

6. Usar un horno de microondas con un cable dañado que podría provocar chispas o cortes de luz.

7. Intentar sacar algo del microondas directamente con las manos, sin tomar la precaución de hacerlo con una agarradera adecuada para no quemarse.

¿Cómo cocinar vegetales en microondas?

Los vegetales son un muy buen ejemplo, se obtienen excelentes resultados. Usando el microondas podemos realzar su sabor, aroma y color, en cuestión de minutos.

Cómo cocinar acelga en microondas

Separar las hojas de las pencas (el tallo).

En el caso de que sean muy grandes, cortar las hojas y ponerlas en una bolsa apta para microondas.

Lea más: Recomendados de la semana: cinco platos para hacer en microondas

Colocar la bolsa con la acelga en el microondas y calcular: 500 gramos de hojas, el tiempo de cocción será de 4 a 5 minutos; 750 gramos de hojas, se cocinarán en 6 a 8 minutos; 250 gramos de pencas requerirán solo 3 o 4 minutos para estar listas.

Cómo cocinar berenjenas en microondas

Lavar y cortar las berenjenas en forma de ruedas o cubos.

Colocar las ruedas o cubos en un bol con ½ cucharadita de sal por cada 500 gramos y tapar.

Poner las berenjenas en el microondas: 500 gramos se cocinan en 6 a 8 minutos; 1 kilogramo las berenjenas estarán listas a partir de los 14 a 16 minutos.

Cómo cocinar calabazas en microondas

Cortar la calabaza en cubos (puede estar pelada o con cáscara).

Ubicar los cubos en un bol con el agua del lavado y tapar.

Si vas a cocinar la calabaza entera: 500 gramos se cocinarán en 10 a 12 minutos; 750 gramos requieren 15 minutos de cocción; para 1 kilogramo necesita solo de 17 a 19 minutos de microondas.

Para cocinar la calabaza en cubos: 500 gramos estarán listos en solo 9 minutos; 750 gramos se cocinarán en 13 minutos; para 1 kilogramo la cocción requerirá 16 minutos.

¿Cómo cocinar carne en microondas?

Para que las carnes tomen color, se requiere un accesorio llamado bandeja doradora. Algunos microondas ya lo traen, en otros modelos, se puede comprar aparte. Un horno a microondas permite cocinar carnes asadas, hervidas o guisadas, en pocos minutos y con resultados inmejorables.

Precalentar la bandeja doradora a 100 % de potencia de 7 a 10 minutos. Durante la cocción, quitar el exceso de grasa de la carne y secarla muy bien. Así evitarás que la humedad exterior hierva en contacto con la bandeja, impidiendo que la carne se dore.

Condimentar la carne con especias, pero no con sal, para evitar que durante la cocción se pierda jugo y se malogre el dorado. Seleccionar la potencia del microondas de acuerdo al tipo de carne:

Cortes enteros de ternera: cocinarlos al 100 %; cortes de 500 gramos primero al 100 % y luego al 70 %; cortes de fibras apretadas (por ejemplo, matambre): seleccionar el 50 % o 60 % de potencia.

Seleccionar el tiempo de cocción de acuerdo al punto que se prefiera lograr, tomando como referencia esta tabla:

Potencia 100 %:

Muy jugosa: 14 minutos.

Jugosa: 16 minutos.

A punto: 18 minutos.

Muy cocida: 20 minutos.

Si tu cocina microondas también tiene grill o convección, prepará y sazoná la carne como lo harías para cocinarla de modo convencional y colocala en un recipiente adecuado. Luego, ubicá el recipiente: sobre el plato giratorio para los cortes de mayor altura, en la rejilla baja para los de espesor intermedio, en la rejilla alta para las piezas finas como hamburguesas, milanesas y bifes.

¿Cómo cocinar pollo en microondas?

La carne de pollo preparada en microondas es una excelente opción para obtener una comida rica y saludable en unos pocos minutos. Aplicá los siguientes tiempos de cocción con la potencia al 100 % (el pollo debe estar descongelado):

½ pollo: de 5 a 6 minutos.

1 kilogramo de pollo en presas: de 18 a 20 minutos.

1 pollo entero de 2 kilogramos: entre 16 de 18 minutos.

Para cocinar el pollo tener en cuenta estos puntos importantes:

Seleccionar el 100 % de potencia y precalentar la bandeja doradora de 8 a 10 minutos (o el tiempo que le indique el fabricante del accesorio).

Secar perfectamente el pollo porque, de lo contrario, no se dorará bien.

Condimentarlo con especias, pero no con sal, para que la carne no se deshidrate.

Acomodar las presas de pollo de manera uniforme, con las partes más gordas hacia el centro del microondas.

Para usar el grill, si tu microondas permite combinar el 100 % de potencia + grill, tomá como base los tiempos de la tabla anterior. Si tu microondas solo combina 60 % de potencia + grill, duplicá los tiempos indicados.

Para guisar el pollo, tapá el recipiente, excepto que la receta indique lo contrario. El agregado de hortalizas realza el sabor de las aves cocidas al vapor o hervidas.

Los arrollados de ave envueltos en papel manteca y film dan excelentes resultados al cocinarlos en el microondas, de acuerdo al tiempo indicado en la receta. Recordá verificar la potencia del aparato para calcular bien el tiempo de cocción.

¿Cómo cocinar huevos en microondas?

Si lo que se busca es una comida rapidísima, como unos huevos revueltos, batir un par de ellos en un bol apto para microondas, ponerlos 1 minuto en el aparato a máxima potencia, sacarlos, revolver bien y meterlos de nuevo entre 20 y 30 segundos más. Salpimentar a gusto y ¡a disfrutar!

Precalentar el plato en el que les vaya a preparar metiéndolo 30 segundos en el microondas. Untarlo con media cucharadita de manteca o utilizar espray vegetal, cascar el huevo encima y, con un cuchillo bien afilado, hacer una incisión en la yema para que no explote. Meterlo 45 segundos a máxima potencia y, si el huevo es muy grande y aún no se ha hecho del todo, ponerlo 15 segundos más.

Volcar una taza de agua en un bol, cascar el huevo adentro y taparlo con un plato. Meterlo en el microondas a máxima potencia durante 1 minuto y, si fuese necesario, durante 20 o 30 segundos más. ¡Y listo el huevo pasado por agua!