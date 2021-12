Denise Hutter: “La Navidad es mi época favorita del año”

La conductora Denise Hutter aguarda ansiosa las fiestas de fin de año, que este 2021 tendrán un sabor más que especial, pues ella, sus padres y su hermana tuvieron Covid 19 en el momento más duro de la pandemia, superaron la enfermedad y ahora se preparan para celebrar la vida.

Como previa a las fiestas y para comenzar a vivir el espíritu navideño, la periodista de ABC TV, junto a su hijo Ignacio Galeano Hutter, su novio Aldo Franco y el pequeño Lucas, estuvieron preparando dulces y coloridos personajes navideños, así como manualidades para decorar la casa.

Y entre dulces y muñecos conversamos con Denise Hutter. Los primero que quisimos saber es cómo vivirán la Nochebuena con Ignacio, y la periodista comenzó contando: “Todos los años nos juntamos con la familia en la casa de una tía y a la medianoche llega Papá Noel (bueno, mi papá disfrazado) con regalos para los niños. El año pasado Ignacio lo vio y me pidió upa, se asustó un poquito pero después no paró de contarle a todo el mundo que lo había visto. ¡Este año que ya está más grande creo que va a disfrutar más de esa tradición familiar que tenemos desde que yo era chica! ¡Imagínate! Papá Noel en persona le entregará sus regalitos”.

El arbolito ya lo armaron en noviembre

Denise Hutter adora decorar y arreglar cada rincón de su casa con la ayuda de Ignacio, y este año comenzaron bien temprano a ambientar su hogar para recibir a las fiestas. “Normalmente armábamos el arbolito el 8, día de la Virgen de Caacupé, pero este año no aguantamos la ansiedad y ¡para finales de noviembre ya teníamos todo armado! Armar el arbolito es algo que nos encanta hacer juntos, y como la Navidad es mi época favorita del año y quiero contagiarle mi entusiasmo, también suelo planear actividades relacionadas. Aparte, las vacaciones lo tienen súper inquieto y no quiero que se aburra, así que ya decoramos galletitas navideñas, hicimos un reno de cartulina y un arbolito de lentejuelas y pompones. La maternidad saca mi lado más creativo”, destacó la comunicadora.

Y en la tarea de armar el arbolito, fue Ignacio el encargado de poner la estrella. “Lo alcé a upa y la puso él, y los adornos de toda la parte de abajo del árbol, donde alcanzaba, también los puso Ignacio. Encima si yo movía alguna otra rama se enojaba, no quería ni que lo ayudara, ¡las de abajo son sus ramas!”, relató entre risas Denise Hutter.

Ignacio pedirá un tren a Papá Noel

También preguntamos a mamá Denise Hutter si Ignacio ya escribió su cartita a Papá Noel, y nos respondió: “Aún no, ¡pero ya me adelantó que le va a pedir un tren! Son su pasión, ya tiene varios pero sigue pidiendo porque no hay nada que le guste más que los trenes. De grande quiere ser conductor de trenes, dice siempre, y vive preguntándome por qué los trenes que tenemos en nuestro país no funcionan. Ojalá Papá Noel le cumpla alguna vez el sueño de tener un tren en funcionamiento en Paraguay”.

Y así como armar el árbol de Navidad y piden regalos a Papá Noel, Denise Hutter e Ignacio también preparan el tradicional pesebre en un rincón muy especial de la casa. “Sí, hasta el año pasado tenía un pesebre de cerámica, era un pesebre de una sola pieza, y a Ignacio jugando se le cayó y se rompió. Así que este año tuve que comprar un pesebre nuevo, y lo compré ya más o menos en junio. Fuimos a comer con Ignacio a Areguá y en el Centro Cultural Del Lago encontramos un pesebre de madera, me pareció hermoso y aparte al ser de madera era más anti niños inquietos. Lo colocamos y generó muy lindas charlas con Ignacio hasta ahora, porque me hace preguntas como: ‘Si María y José van a trabajar, ¿quién cuida al niño Jesús?’. Traslada su rutina y preguntas de su vida al pesebre. Quiere conocer más sobre la vida de Jesús y la compara con nuestra rutina familiar”, expresó Denise Hutter.

Navidad y Año Nuevo en la casa de la tía materna

“Navidad y Año Nuevo pasaremos en casa de mi tía, de parte de mamá, es innegociable, ya es una tradición larguísima, así que vamos a pasar sí o sí con ella y su familia. Pero este año se nos va a sumar mi novio y muy probablemente sus hijos también, quizás también su gente, porque nuestras familias se llevan súper bien y nos súper ensamblamos”, aseguró feliz la periodista y siguió contando: “Año Nuevo voy a esperar las 12.00 en lo de mi tía y después probablemente vaya a la casa de mi novio con su gente. Nos estamos organizando así hasta el momento”.

¿Podés relatarnos la emoción que vivías de niña al ver entrar a Papá Noel a tu casa, es decir a tu papá Carlos, con la complicidad de tu mamá Patricia?, pedimos a Denise Hutter, y ella expresó nostálgica: “La tradición de que llegue Papá Noel a la medianoche con los regalos para los niños viene ya de los padres de ellos en Argentina. Recuerdo que cuando tenía la edad de Ignacio entraba Papá Noel y yo no reconocía que era mi papá, jamás me di cuenta. Le tenía un poco de miedo y me metía debajo de la mesa. Pero hoy día es algo que recuerdo con muchísimo cariño y creo que también eso fue lo que me hizo amar la Navidad como la amo ahora, e Ignacio va por ese camino”.

Fin de año más que especial

Denise Hutter, sus padres y su hermana tuvieron Covid 19 este año y ahora se preparan para celebrar la vida. “Yo creo que nunca tuvimos tanto que agradecer en una Navidad y en un Año Nuevo como ahora. Sí recuerdo que el año pasado agradecimos haber terminado el año todos juntos y sin haber tenido Covid. Pero este año estamos mucho más agradecidos porque tuvimos Covid los cuatro integrantes de mi familia, y gracias a Dios estamos los cuatro todavía acá para contar la historia. Así que creo que van a ser unas fiestas más emotivas que de costumbre”, señaló emocionada y no se olvidó de contarnos: “De hecho durante la internación de mis padres todos los integrantes de mi familia hicieron diferentes promesas, incluso algunos prometieron no tomar alcohol, no comer chocolate. Algunos habían prometido hasta el 31 de diciembre, así que en Año Nuevo será la primera vez después de unos ocho meses que varios miembros de mi familia podrán brindar y comer chocolate. Eso será motivos de risas y de alegría”.

Denise Hutter también hizo una promesa y “sigue hasta junio del año que viene. Yo en ese sentido no voy a festejar, pero sí voy a celebrar que vamos a estar todos juntos después de lo que pasamos, sobre todo con mi papá, que estuvo intubado, le extubaron, le tuvieron que intubar por segunda vez, y lo que decían las estadísticas de las probabilidades de sobrevivir a una doble intubación... Muchos milagros en mi familia este año, así que tengo demasiado por agradecer en Navidad y Año Nuevo”.

Agradecida por tener salud y trabajo, y ver crecer feliz a Ignacio

¿Qué agradecés al 2021 que se va y qué pedís al 2022 que ya llega?, fue nuestro último requerimiento antes de despedirnos de Denise Hutter. Ella nuevamente dijo que agradece porque este año que se va terminan todos juntos y con salud en su familia. Además expresó orgullosa: “Agradezco que Ignacio se está convirtiendo en un niño repleto de amor para dar, que contagia su alegría a todos los que se cruzan en su camino. ¡Y el hecho de ver que mi hijo es un niño feliz es lo que más me llena el alma! Agradezco también tener trabajo, sobre todo un trabajo que me gusta, en el cual me llevo súper bien con mis compañeros. Siento que tengo mucho por dar todavía y mucho por crecer dentro del grupo en el que estoy, así que eso también es motivo de agradecimiento para mí”.

Sus pedidos para el 2022 son varios y acá nos revela algunos. “Al año que viene le pido nuevos desafíos laborales. ¿Por qué no? volver a hacer radio, que es algo que extraño muchísimo y que ojalá se me de en el 2022. Sobre todo lo que le pido es salud nuevamente para la familia, porque este año me di cuenta que sin salud no hay nada. Y sí me gustaría, pero esto ya siendo medio egoísta, porque se que lo primordial es la salud y el trabajo, pero me encantaría y estoy en pleno desafío de tratar de tener mi primera casa propia. Deseo mudarme del departamento en el que vivimos con Ignacio a un lugar más grande, que sea nuestro y en el que podamos compartir con mi pareja y sus hijos, entrar todos y no estar apretados como en el departamento. Si eso se me puede dar el año que viene, bien, y si no, no importa, seguiré esperando y seguiré luchando por ese sueño”.

“Por de pronto lo que quiero es salud para mi familia y para todas las familias de Paraguay, pero para eso necesitamos que la gente se vacune. Así que también pido mayor conciencia ciudadana y que la gente realmente vaya y se vacune, si no es para cuidarse uno mismo, para cuidar a sus seres queridos”, fue el mensaje final de Denise Hutter.