Noah Schnapp, actor de Stranger Things, reveló que es gay

Uno de los protagonistas de la exitosa serie Stranger Things, el jovencito Noah Schnapp, contó en un videito de Tik Tok: “Cuando finalmente les dije a amigos y familiares que era gay, después de estar asustado sin contarlo durante 18 años, todo lo que dijeron fue: ‘Lo sabemos’”. Este texto se puede leer en la pantalla del video.

Noah Schnapp y su parecido a Will

Noah Schnapp también subtituló la publicación: “Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba”, refiriéndose así al personaje al cual da vida en Stranger Things y que lo hizo mundialmente famoso. Es que en la cuarta temporada de la serie, Will Byers profesa su amor por su amigo Mike.

El video publicado por el joven Noah Schnapp en su cuenta de Tik Tok, donde tiene casi 32 millones de seguidores, se viralizó en cuestión de minutos y el actor recibió una catarata de mensajes de apoyo y amor luego de que “saliera del closet”.