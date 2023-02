Shay Victorio, la novia de Jean Fernandes, contó que se siente “la mujer más bella y poderosa”

Hace unos meses, Shay Victorio y Jean Fernandes anunciaron que están esperando su primer hijo juntos y luego revelaron que el bebé en camino es una niña y se llamará Alice.

La futura mamá Shay Victorio ayer compartió con sus seguidores su experiencia en esta nueva etapa de su vida esperando a Alice. “Os digo algo chicos aquí... Yo, que desde pequeña siempre muy vanidosa con todo, con mi cabello, uñas, piel, cuerpo y alma, había entrado en una fase algo difícil... Ya no tenía motivación para cuidarme, se me empezó a caer mucho el cabello, se me puso mal la piel, perdí todo lo que había logrado en el gym, y ya no podía tener mi dieta regular y rutina de entrenamiento”, escribió Shay Victorio para luego destacar: “Así que descubrí que estaba embarazada y que todo era solo una fase hormonal (dicen que las niñas sacan toda la belleza de mamá, risas)”.

Lea más: Jean Fernandes y Shay Victorio revelaron con un tierno video que están en la dulce espera

“Ya no podía entrenar duro, mi cabello estaba súper débil y me pasé las tijeras, además de no poder pintar hasta que nazca el bebé y pase por el puerperio (preparándome para esta etapa también, ¡no es fácil!)”, continuó expresando la novia de Jean Fernadez, arquero de Cerro Porteño.

Lea más: Shay Victorio, la novia de Jean Fernandes, ya presume su pancita en la playas brasileñas

Shay Victorio aseguró que su hija en camino le enseñó el amor propio

“Y a pesar de todo esto contra el tiempo, contra mi vanidad… ¡Encontré al gran amor de mi vida! Ya viene mi hija, se necesita cada sacrificio físico y psicológico, cada día que pasa sé que me estoy acercando a conocer a mi bebé. Hoy me enseñó el amor propio, no solo el amor por la estética, cuidándome para tratar de encajar en los estándares de la sociedad. Pero todo a mi tiempo, de una manera sencilla, aceptándome como soy”, destacó Shay Victorio en otra parte del texto que compartió en Instagram.

“¿Quieres saber la verdad? Me siento la mujer más bella y poderosa, Una fuerza que viene de dentro. Y el resto... ¡Viene con el tiempo! No dejaré de cuidarme, al contrario, seré la madre que mi hija merece. ¡Aquí va una foto sin filtro, sin maquillaje, sin edición! Estoy en mi mejor momento. ¡Todo por ti, Alice!”, finalizó la futura mamá Shay Victorio, quien junto a Jean Fernandes aguardan felices a la beba que llegará en los próximos meses.