Shay Victorio, la novia de Jean Fernandes, ya presume su pancita en las playas brasileñas

Tras culminar el Campeonato Clausura del fútbol paraguayo el arquero de Cerro Porteño, Jean Fernandes, y su novia, Shay Victorio, anunciaron que una niña viene en camino. Y días después, armaron sus maletas y fueron rumbo a su país natal, Brasil, donde se encuentran recorriendo las más bellas playas junto a sus seres queridos.

Y fue desde las paradisíacas playas brasileñas que Shay Victorio compartió con sus miles de seguidores imágenes donde se la ve espléndida luciendo feliz su vientre con la esperada Alice a bordo. “Yo, el mar y Alice. ¡Eres mi felicidad hija!”, escribió en su cuenta de Instagram la prometida de Jean Fernandes, quien ya adelantó que su bebé nacerá en nuestro país.

“¡Lo mejor para renovar la energía, levantarse temprano y sentir la marea!”, expresó Shay Victorio en otro posteo realizado a orillas del mar, donde se encuentra viviendo momentos inolvidables con Jean Fernandes, quien por segundo año consecutivo fue elegido como el mejor portero del Paraguay.

Shay Victorio y Jean Fernandes, vacaciones a pura familia

Los tortolitos ya estuvieron en Vilas do Atlántico y Praia do Forte, en Salvador de Bahía. Y ahora llegaron a Fortaleza, capital del estado de Ceará, en el noreste brasileño. Pero Shay Victorio y Jean Fernandes no disfrutan solitos de sus vacaciones lo hacen muy bien acompañados de las dos hijas del arquero del Ciclón y demás familiares, con quienes están recargando pilas para comenzar con todo el 2023 en tierra guaraní, donde en pocos meses más la aguardada Alice verá la luz del mundo.