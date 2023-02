Anuel y Yailin, ¡separados!

El puertorriqueño Anuel AA, de 30 años, está a punto de ser nuevamente papá, pues con su colega dominicana Yailin aguardan a su hija Cataleya. Y hace solo unas horas, el cantante boricua contó en Instagram que ya no están juntos.

“Estoy esperando a Cataleya súper feliz, aunque Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, expresó Anuel AA, quien también aclaró que no volverá a hablar del tema.

Anuel sobre Yailin: “Siempre va a ser mi familia”

“Siempre va a ser mi familia, es la madre de mi hija, yo la voy a apoyar en su música, que le siga metiendo mano, que siga haciendo dinero. Tiene la oportunidad de ser una artista bien, bien grande y si ella se propone cumplir su sueño y se dedica a eso, se va a comer al mundo”, destacó Anuel.

Por su parte, Yailin aún no habló respecto a su separación del padre de su bebé Cataleya, quien llegará al mundo en las pocas semanas más.

El cantante de reguetón Anuel AA se casó el año pasado con Yailin y en noviembre anunciaron que serán padres de una niña. Lastimosamente, antes de la llegada de la beba ya están separados, aunque al parecer en buenos términos.