Anuel y Yailin serán padres de una niña

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, reveló feliz que será padre, pues su esposa Yailin está embarazada. La pareja compartió en sus redes sociales el video del momento de la revelación del sexo del bebé en camino. ¡Los artistas esperan la llegada de una niña!

Tanto el cantante puertorriqueño Anuel AA como la rapera Yailin, oriunda de República Dominicana, se mostraron muy felices aguardando ansiosos a su primera hija juntos.

Anuel, feliz: “Voy a ser papá”

“Voy a ser papá. ¡Hoy vamos a saber si es niño o niña!”, expresó el artista urbano Anuel a instantes de saber el sexo del baby.

“Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo Yailin”, destacó el cantante puertorriqueño en su cuenta de Instagram.

Mientras que la futura mamá Yailin también utilizó la misma red social para contar a sus seguidores: “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo”.

Y, por supuesto, la rapera Yailin también se dirigió a su niña a bordo: “No tengo palabras, aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita”.