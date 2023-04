Khloé Kardashian celebró los cinco años de su hija True

Khloé Kardashian se mostró muy emocionada al celebrar los cinco años de su primera hija, True, fruto de la relación que tuvo con Tristan Thompson. “True, debés haberme escuchado desde el cielo porque oré por ti durante años. Debo haber hecho algo bien, porque he sido bendecida con una de las niñas más gentiles, empáticas, amorosas, felices, agradecidas. He soñado con mi hija desde que tengo memoria, pero mis sueños ni siquiera se acercaban a la realidad con la que Dios me bendijo”, expresó Khloé Kardashian en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300.000 seguidores.

“Ahora mi dulce bebé tiene 5 años. Me emociono tanto cuando pienso en lo rápido que está pasando el tiempo. Al mismo tiempo, me siento tan honrada y agradecida por cada minuto. Aprecio cada momento y recuerdo que tengo contigo”, siguió escribiendo la orgullosa mamá Khloé Kardashian, quien además de ser madre de True también lo es de un bebé de tan solo meses de vida.

Khloé Kardashian a True: “Eres mi todo”

“Mi dulce e inocente niña feliz, eres mi todo. Tan triste estoy que te estés haciendo mayor, también estoy emocionada por ver lo que el quinto año te tiene reservado. Gracias por elegirme para ser tu mamá. Tú y tu hermano son el latido de mi corazón y mi felicidad. ¡Eres mi vida entera! Mamá y bebé te aman”, finalizó en sus redes la feliz mamá Khloé Kardashian al saludar a la dulce y pequeña cumpleañera True.