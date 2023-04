¿Qué hay detrás de la foto de Louis Tomlinson con la Albirroja?

El cantante británico Louis Tomlinson, exintegrante de la agrupación One Direction, se mostró en sus redes con una camiseta Albirroja y causó revuelo entre sus seguidores paraguayos.

Louis William Tomlinson, de 31 años, generó expectativas entre sus fans sobre una probable nueva visita a tierra guaraní, tras posar con la remera de la Selección Paraguaya de Fútbol. Recordemos que el año pasado, el artista había venido a Paraguay y se mostró muy feliz de compartir con el público nacional.

Louis Tomlinson y su cariño hacia Paraguay

Solo como ejemplo del cariño que Louis Tomlinson demuestra por nuestro país, les contamos que en el documental All of Those Voice, donde muestra imágenes de su gira, y que se estrenó en marzo pasado en las salas de cine, incluyó escenas de su concierto en tierra guaraní.

¿Qué mensaje habrá detrás de la foto con camiseta de la Albirroja? ¿Será que vendrá nuevamente a brindar un show a sus seguidores paraguayos? Louis Tomlimson está a punto de comenzar su gira llamada Faith in the Future World Tour 2023 por Norteamérica y luego Europa. ¿Extenderá su gira a Sudamérica? ¿Regresará Paraguay? ¡A estar atentos!