Rosalía reveló detalles de su boda con Rauw Alejandro

Rosalía estuvo como invitada en el programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, y fue ahí que habló sobre su próxima boda con el también cantante Rauw Alejandro.

La artista española más exitosa del momento, Rosalía, comentó que una vez que culmine su gira mundial el 22 de julio en el Lollapallooza París se pondrá a organizar su casamiento.

Rosalía adelantó que su vestido podría llevar la firma de la diseñadora Vivienne Westwood y que la celebración de boda será “chill” con sus seres más queridos.

“Me siento con mucha ilusión”, aseguró Rosalía sobre su próximo casamiento con Rauw Alejandro, aunque no reveló la fecha del “sí, quiero”.

Rosalía contó cómo fue el pedido de matrimonio

Sobre cómo Rauw Alejandro le pidió que fuera su esposa, Rosalía expresó emocionada: “Me lo pidió de una manera muy bonita, me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña”.

“Justo habíamos subido a la terraza y yo no me lo esperaba. Y de golpe, veo que se medio arrodilla y buscaba algo y no lo podía sacar. Luego, sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Y yo me puse a llorar, claro”, aseguró Rosalía, quien se comprometió con Rauw Alejandro en los primeros minutos de este 2023.