Brenda Szklarkiervicz: una paraguaya en la pasarela mundial

Brenda Szklarkiervicz ni se imaginaba lo que le esperaba en poco tiempo el mundo de la moda. Su primer desfile fue en el Asunción Fashion Week 2023, donde su elegancia no solo capturó la atención de diseñadores locales, sino que también a otros, logrando luego desfilar en pasarelas de Nueva York, Londres y París, plataformas soñadas dentro de la industria.

“Mi primer desfile fue este año en el Asunción Fashion Week, en mayo. Me invitó a participar Hugo Vázquez, a quien agradezco infinitamente y a quien me motiva siempre, mi mamá. Recuerdo que, si bien ya tenía práctica trabajando como modelo, fue una experiencia emocionante y única, totalmente diferente a lo que venía haciendo. Los nervios previos desaparecieron completamente al salir a la pasarela”, relata.

Además de eventos de moda, Brenda ha sido el rostro de múltiples campañas publicitarias, tanto a nivel local como internacional, de reconocidas marcas y el mundo de la fotografía comercial. Como modelo en producciones fotográficas, tiene colaboraciones tanto en Paraguay como en la Argentina desde hace dos años.

Haciendo una comparación de su primera pasada respecto a las que surgieron después, Brenda señala que cada una es única. “Con cada desfile se aprende de los demás, de los diseñadores que exigen actitudes y pasadas diferentes, y se aprende de una misma. Siempre, al finalizar mis desfiles, miro y estudio mis videos para ver qué me gustó y qué debo cambiar. No obstante, en el corto pero intenso tiempo que pasó desde que me inicié en las pasarelas, veo que cambié mucho. Hoy me siento más segura, más profesional, aunque tengo mucho que aprender aún”, confiesa.

De Asunción a la capital mundial

Tras su primera experiencia en el Asunción Fashion Week, Brenda se dio cuenta de que el modelaje de pasarela también le gustaba y le sirvió de motivación para los demás desfiles. Destaca que los diseñadores paraguayos y la organización de aquí están a la altura de los demás Fashion Week internacionales.

“Los desfiles en el exterior fueron una experiencia que solo podía imaginar en mis sueños. Se desarrollaron con tanta intensidad y rapidez que aún no asimilo por completo”, declara. “El New York Fashion Week fue mi primera pasarela internacional para la organización The Lab. Desfilé para diseñadores nacionales, como Caburé, Ismenia Rodríguez, Ángel Roderick y Tania Maldonado, además de la diseñadora rusa Irina Shabayeba”.

En Nueva York, Brenda tuvo la posibilidad de desfilar para otras dos organizaciones: Art Heart Fashion, donde lució prendas de la reconocida diseñadora de celebridades Giannina Azar. “Fue un desfile con mucho glamour con reconocidas modelos internacionales. El desfile se realizó en la que fue la primera sinagoga judía de Nueva York, con un estilo neogótico y una belleza singular”, afirma.

Como broche de oro de lo que fue la semana de la moda en Nueva York, la joven paraguaya fue seleccionada para desfilar para uno de sus diseñadores favoritos y reconocido internacionalmente, Custo Barcelona, para su colección Objeto del deseo. “Otra vez fue en un lugar mágico, en Canoe Studios, en un loft amplio y luminoso a orillas del río Hudson. Es difícil expresar en palabras lo que fue este desfile, el backstage y la organización. Era como estar en una película rodeada de celebridades”, rememora.

Primer galardón en Londres

La siguiente parada fue Londres, donde participó para la organización Fashion London, desfilando para 10 diseñadores diferentes junto a modelos de 21 países. “Era una pasada tras otra, sin parar, con cambios de look, maquillaje y peinado y más de un desfile por diseñador. Fueron días de mucho trabajo en los que finalmente fui galardonada con el premio 1rs. Runner del Top Model Awards de Londres”, destaca con orgullo.

En Nueva York y Londres, Brenda contó con el acompañamiento de sus padres. “Les debo toda esta experiencia por su apoyo y acompañamiento incondicional”.

De Longres viajó a París, el epicentro de la moda internacional. “Como el viaje fue largo, mis padres volvieron a Asunción, y ya me quedé en compañía de otras modelos de la agencia internacional que me representa fuera. Fueron también días muy intensos, con casting, entrevistas, sesiones fotográficas y desfiles en el impresionante Westin Paris Vendome, donde también desfilé para diseñadores como Michael Cinco, Michael Leyva, Jorge Contreras, Auratier y muchos otros”, valora.

Un impulso a seguir en el rubro

“Desde antes de enterarme del puesto que obtuve, esta experiencia fue muy importante en mi carrera. Esta organización de Reino Unido vio mi book, mis trabajos realizados y fue ahí donde me preseleccionaron como finalista para representar a Paraguay. Cuando el presentador anunciaba los puestos y dijo: ‘Paraguay’ fue una sensación inexplicable, por el hecho de estar llevando en alto el nombre de nuestro país”, dice sobre el premio logrado en Londres.

Al recibir este galardón, Brenda fue entrevistada por medios locales en Londres, entrevistas de radio y, a través de su agencia brasileña Belle Du Silence, recibió varias propuestas laborales. “Una primicia que les cuento y que me llena de orgullo –aún no lo puedo creer– es que fui seleccionada para el Coco Rocha Model Camp”, adelanta.

“Coco Rocha es una supermodelo internacional que realiza unos campamentos de una semana en Nueva York para convertirte en una supermodelo, con una educación de élite, tanto en el lado práctico como en el artístico de lo que se considera una industria compleja y misteriosa. Cabe destacar que es un número reducido de participantes y la selección es realizada personalmente por ella”, resalta.

Con versatilidad y capacidad de adaptarse a diferentes estilos y exigencias de la industria, Brenda se mueve en el competitivo mundo de la moda. “Me considero emprendedora y multifacética, diseño prendas, estudio marketing y me dedico al modelaje profesional”, dice apuntando a lo más alto de la carrera.

Más info: @brendaszk, en Instagram.