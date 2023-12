Mariah Carey, feliz tras romper récords con su canción navideña

Como cada época navideña, la canción “All I Want For Christmas Is You” no para de sonar. Y Mariah Carey se mostró muy feliz y agradecida en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 13 millones de seguidores.

“¡¡Guau!! ¡Me desperté esta mañana con la increíble noticia de ‘All I Want For Christmas Is You’ rompiendo el récord de Spotify y siendo número 1 en las listas Billboard Hot 100 y Global 200! ¡Y para colmo, ¡está nevando afuera!”, escribió Mariah Carey junto a unas postales navideñas familiares.

“No puedo agradecerles lo suficiente por hacer esta Navidad (y honestamente, ¡esta temporada entera!) tan celebratoria para mí. Aunque es 26 de diciembre, la Navidad nunca termina para mí (ja ja) y seguiré compartiendo algunos de nuestros momentos festivos de la semana pasada contigo”, destacó Mariah Carey, quien posó con su hija Monroe y la mascota de la casa.